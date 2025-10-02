（左から）鈴木絢音、佐々木琴子、西川七海、堀未央奈、新内眞衣、相楽伊織、北野日奈子　※「堀未央奈」インスタグラム

　元乃木坂46の堀未央奈が2日、自身のインスタグラムを更新。同期メンバーとの“2期会”の様子を公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。

　堀は「久しぶりに集まろう〜ってなって、2期会開催」とつづり、集合ショットを投稿。写真には堀のほか、鈴木絢音、佐々木琴子、西川七海、新内眞衣、相楽伊織、北野日奈子の姿が並び、和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。さらに、写真には写っていないが、寺田蘭世のタグも付けられており、共に集まったとみられる。

　「みんなと出会ったのはもう12年前！　相変わらず会うと賑やかでずっと笑っていました　話すと少し大人になっていたり、でも昔の話で盛り上がったり」と回想し、「こうして時々集まろうってなる大切な仲間がいることが本当に幸せだなと噛み締めながら帰宅しました」と心境を明かした。

　「来られなかった子達もいたけど　次はみんなで会えたらいいな〜〜　青春を共にしたみんな。幸せになりますように」と願いを込めた。

　ファンからは「良いね。同窓会だね」「尊すぎる」「さすがにエモすぎるよ」「これからも仲良く幸せな時間を過ごしてほしいな」といった歓喜の声が相次いでいる。

引用：「堀未央奈」インスタグラム（＠horimiona_official）