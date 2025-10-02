バレーボールの大同生命ＳＶリーグの２０２５〜２６年シーズン開幕会見が２日、都内で開かれ、男子１０、女子１４チームが出席し、今季への意気込みを語った。

男子の東京ＧＢは昨季レギュラーシーズン５位で初のチャンピオンシップに進んだが、準々決勝で愛知に敗れた。経験豊富なアウトサイドヒッター・柳田将洋は「まず、チームとしては昨季の記録を塗り替えることを目標に、会場に来て下さる方を１人残さず、楽しんでもらえるよう頑張っていきたい」と決意を込めた。東京ＧＢの開幕は２５日にアウェーで東レ静岡と激突する。

日本代表でも活躍してきた柳田は、６月に現役選手ながら日本バレーボール協会の理事に異例の選ばれた。チームの協力でトレーニングを早めに終わらせるなどスケジュール調整し、これまでに会議には３、４回出席するなど大忙し。それでも役目を全うし「現役選手なので、現場からの意見を吸い上げるという部分は担わせていただいている。重要なポストを一席いただいている中なので、バレー界のために経験を積んで、行動できればいいと思っています」と、コート内外でフル稼働する。