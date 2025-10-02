風呂嫌いの夫が、帰宅後に“即シャワー”の日々。「絶対クロでしょ」半年後 → 夫が語った【真相】は

夫の帰りが突然遅くなったら、誰だって心配してしまいます。

でも、まさかそんな理由で……？ 筆者の友人A子さんの体験談をご紹介します。

夫が残業続き。大丈夫かなぁ

夫と二人暮らしのA子さんのお話です。



ある時から夫の残業が増え、帰宅するのが30分~1時間ほど遅くなりました。



その上、「疲れたから夕飯要らない」や「軽めで」と言い、食欲もないようなのです。

もともと食欲旺盛な夫が、激務で食欲がなくなるなんて……と、A子さんは心配していました。

何だか怪しい。聞くに聞けない現状にモヤモヤ

しばらくすると、夫は帰宅後即シャワーをするようになりました。

今まで風呂嫌いだった夫には考えられない行動で、A子さんはいつしか怪しむようになったのです。

(まさかとは思うけど、不倫してない？)

しかし、毎日とはいえたったの「1時間」で不倫するのも難しいはず。

不思議に思いましたが、疲れた顔の夫を見ると聞くに聞けませんでした。

そしてその謎は、約半年後に夫が突然自白してきたのです。

そんなの隠さないで、普通に言って！？

「なぁ、俺見てなんも思わん？」

そう言いながらニヤニヤする夫を見て、

「髪型変えた？」

と言うと、

「ちゃうやろ！ 痩せたやろ！」

実は、夫はある日からダイエットを決意し、毎日家の1駅~2駅前で電車を降り、歩いて帰宅していたそうなのです。

歩くのに慣れた頃には、公園で筋トレもしてから帰ってきていたそう。

「痩せてビックリさせようと思ってたけど、全然気づいてくれなかった」

と、あからさまにしょんぼりする夫。



確かに夫をよくよく見て見ると、たるんだお腹は消え、身体は引き締まっていました。



ずっとA子さんが感じていた違和感は、全部ダイエットを隠すためだったのです。

「普通に心配したから、今後は正直に言うように！」

ちょっと笑いながらも、思わず怒ってしまったA子さんだったのでした。

【体験者：30代・女性OL、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。