マーベル映画「マダム・ウェブ」（2024年）やドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」などで知られる女優のシドニー・スウィーニー（28）と音楽プロデューサーのスクーター・ブラウン氏（44）は、「心から通じ合える」という。歌手のジャスティン・ビーバーのマネジャーであったことで知られるスクーター氏とここ最近、カジュアルな交際をしているとみられるシドニーには、「多くの共通点がある」と言われている。



【写真】やり手マネジャーのスクーター氏、公の場に出てくることも多い

ある関係者は「ピープル」誌にこう話す。「彼はシドニーのことを賢く、親切で、面白い人だと思っていて、彼女もスクーターが世間の評判を気にせず本来の自分を見てくれることにとても感謝しています」



また、双方の友人たちもこの交際を喜んでいると言われており、「こんなに落ち着いた交際をしているスクーターを見るのは久しぶりで、どれだけ彼女のことを好きかがわかるとみんな言っています」と前述の関係者は続けた。



2人は今年、イタリアで行われたAmazonの創設者ジェフ・ベゾス氏の結婚式に共に出席しており、最近になってそのロマンスが噂されていた。その関係は「シドニーが彼の魅力を感じたのはジェフ・ベゾスの結婚式でした。みんな彼女に近づこうとしていた中、スクーターはそんなことなかったのです。彼はほかの人のようにアプローチをしていなかったので、気になるようになり、うわべだけでないと感じたんです」語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）