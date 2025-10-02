人気オンラインゲーム「フォートナイト（Fortnite）」のゲーム実況配信者で、登録者数約8万5000人のYouTuberもこずが2日までに、自身のYouTuberチャンネルを更新。「未成年飲酒というとってはならない行動をとってしまったこと、本当にあってはなりません。改めて心よりおわび申し上げます」と未成年飲酒したことを認め、謝罪した。



【写真】未成年飲酒を謝罪したもこずの声明

もこずは9月29日、X（旧ツイッター）に書面を掲載し、自身が未成年飲酒をしている写真が、スタンプで顔は隠されているものの出回っていることを認めていた。



動画では「現在、私が写っている未成年飲酒の写真がスタンプ越しではございますが、出回っております。私の顔は見えませんが、一番奥にいる人物は私本人であり、未成年飲酒をしていた事実があります」と告白した。



「（騒動は）当時は大きく広がっていませんでしたが、応援してくださっているファンの皆さまへ自らの言葉で説明したかった」「後から知らされ、失望させてしまう…そんなことより、自らの言葉でお伝えし、謝罪するべきだと思いました」と動機を語った。



もこずは「未成年飲酒は、法律に反するものにもかかわらず、その場の雰囲気に流され、軽率で無責任な行動をとってしまいました。この行為によって、多くの方の信頼を裏切ってしまったこと、何より日頃から応援してくださっているファンの皆さまへの裏切り行為。強い罪悪感と後悔の気持ちでいっぱいです」と反省。自身のチャンネルが、未成年の視聴者が多くいるとして「模範となるべき立場でありながら」と戒めた。



今後については「これからもゲーム実況を続けさせていただきたいと思ってます」と、活動を継続するとした。「この考えに不満を持たれる方や、活動をやめるべきだと思う方がいらっしゃるのは、理解しています。そのご意見も尊重いたします」としながらも、理解を求めた。



もこずは「活動をやめるべきだと言われていただいても仕方ありませんし、理解は本当にしています。ですが、どうか、YouTuber活動を続けさせてください」と懇願した。



「改めて、今回の件を真摯（しんし）に受け止め、深く反省し、2度と絶対に、同じ過ちを繰り返さないことをここに誓います。誠実な活動を続け、今後皆さまの信頼を取り戻せるよう努力してまいりたいと思っています」と信頼回復を誓った。



（よろず～ニュース編集部）