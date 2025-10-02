ユニクロの”メリノウール”と”カシミヤ”から今年も新作がラインナップ！寒くなる前に要チェック！

毎年注目されるユニクロのニットが今年も登場。今季はさらに素材やデザインが進化した新作がラインナップしています。

特にチェックしたいのがなめらかな肌触りと上品な光沢感があるメリノウール、高品質ながら低価格を実現するカシミヤ、独自開発によりチクチクしないソフトな肌触りを実現したスフレヤーン、程良いハリがありスウェット感覚で着られるミラノリブの4種類のニットです。多彩なラインナップの中からそれぞれ注目アイテムをピックアップしてみました。

新作の「メンズ メリノニットポロセーター」（3990円）は約19.5マイクロンの極細メリノウールを100％使用し、Tシャツ感覚で着られる1枚。毛玉ができにくい特殊加工を施しているので、裏返してネットに入れれば自宅の洗濯機で洗えるイージーケア仕様となっています。

「メンズ カシミヤクルーネックセーター」（9900円）は上質なカシミアを100％使用しながらアンダー1万円という高コスパを実現。糸の太さと編みのバランスを追求してリッチな風合いに仕立てています。肌触りの良い素材感と特殊な加工によって毛玉になりにくいのも特徴。15色の豊富なカラー展開です。

「メンズ スフレヤーンクルーネックセーター」（3990円）は丈を短めに設計し、肩回りやボディにゆとりのあるシルエットに。チクチク感がなく、手触りの良さが魅力です。薄めのブルーやグリーン、パープルなどの爽やかなカラーを含めた7色展開。

「メンズ ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」（3990円）はスウェットのような程良いハリ感とストレッチ性のある生地でカジュアルに着用できるアイテム。豊富な10色のバリエーションをはじめ、オンライン限定カラーやボーダーデザインもラインナップしています。

ウィメンズでは「ウィメンズ メリノポロセーター」（3990円）や「カシミヤクルーネックショートカーディガン」（1万2900円）などの新作アイテムが登場。

今年の秋冬も多彩なラインナップのユニクロのニットが活躍してくれそうです。

＜文／&GP＞

