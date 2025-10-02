信州の秋が深まっています。



上田市の卸売市場では２日朝、出遅れていたマツタケの初競りが行われるなど、秋の味覚が旬を迎えています。



青果店の店主

「あぁいい香り。このくらいのが採れると最高です」



２日、初競りを控えた上田市の卸売市場。



入荷したマツタケを前に品定めするのは、北佐久郡軽井沢町で青果店を営む男性です。



今年は猛暑と少雨の影響でマツタケの生育が遅れ、例年より1か月遅れた初競りを待ちわびていました。





青果店店主「お客さんからのお問い合わせがあまりにも多くて。全部ほしいくらい」２日朝並んだのは上田市や松本市産などおよそ6キロ。サイズはやや小ぶりでしたが1キロ6万円から12万円で競り落とされていました。先ほどの男性は2キロのマツタケを落札。青果店の店主「これだけあれば、きょう納品できると思う。信州のマツタケをみんな楽しみにしているので買えて良かったです」R＆Cながの青果 上田本社野菜部 藤澤雅啓さん「気温も下がって雨も少し降っていますので、10月中旬から下旬にかけてが今年のいい頃になるのでは」■こちらは長野市信州新町の道の駅。午前8時を過ぎ、続々と集まってきたのは地元で採れたキノコです。出荷する人「かわいいの（持ってきた）」「いいっすね」「やっと少し出始めてきた」毎年多くのキノコが集まりますが、今年は2週間ほど遅い入荷です。キノコ採り名人小林久一さん「高温と少雨これが一番の原因だと思います。ここへ来て地温も下がったり気温も下がってきたのでこれからは結構いいと思います」通称“ジゴボ”と呼ばれぬめりや歯応えが抜群で鍋物などにお薦めのハナイグチ。焼いて食べると濃厚なうまみを味わえるウラベニホテイシメジ。品質は例年通り良いものが収穫されています。道の駅 信州新町高山隼駅長「天然のキノコが集まる施設としても認知していただいている所。お問い合わせも多数いただいていて期待値が上がっていたところで出てきた」店に並んだのは5種類ほどのキノコがおよそ30パック。1パックに200グラムほど入り価格は500円から800円ほどです。長野市内から「雑キノコでいろいろなものが出てくるのでそれを鍋に入れて食べると季節を感じますけどね」千曲市から「ソバの実と合わせてリゾットにしている。何種類もキノコを合わせて作っている。そこにフォアグラを合わせてたり」キノコの他にもブドウやリンゴなど秋の味覚が並ぶ店内。種類にもよりますがキノコは11月下旬まで楽しめるということです。