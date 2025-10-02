今注目の若手俳優・池田匡志、1st写真集では美しく儚い魅力をエモーショナルに凝縮

株式会社KADOKAWAは、12月12日に『池田匡志1st写真集』を発売する。

【写真】海を背に裸足で靴を持つナチュラルな笑顔SHOTなど公開

『王様戦隊キングオージャー』のジェラミー・ブラシエリ／スパイダークモノス役で注目を集め、今年7月クールで放送された主演ドラマ『雨上がりの僕らについて』や『私の彼が姉の夫になった理由』で俳優としての人気と実力を見せた、池田匡志の初写真集が、池田自身の誕生日前日に発売される。

本作はマレーシアの世界遺産地区・ペナン島ジョージタウンを中心に撮影。はじめての土地を旅するナチュラルな表情から、モードな衣装に身を包み撮影したソリッドなカット、さらには歴史ある建造物で魅せた池田の美しく儚い繊細さをエモーショナルに切り取ったカットまで盛りだくさんとなっている。

また、池田本人たっての希望であった乗馬シーンやビーチでジェットスキーを楽しむ姿など、写真集だからこそ披露できるさまざまな表情も楽しめる一冊となっている。

【池田匡志 コメント】

初めての写真集を発売させていただくこととなりました。初めて訪れた土地で出会った文化、景色と共に、等身大の自分も新たな自分も刻まれています。是非手に取って、ページをめくりながら感じてもらえたら嬉しいです。