松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月7日10時から「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」を販売する。



「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」

2008年の登場以来、毎年秋の定番メニューとして愛され続ける「豚と茄子の辛味噌炒め定食」が今年も帰ってきた。今年は厚切り豚カルビを使用し、噛むほどに旨みがあふれる肉と、とろけるような食感の茄子、しんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピーマンなど、盛りだくさんの具材でおなかも心も満たされる満足感たっぷりの逸品となっている。濃厚な辛味噌ダレはご飯との相性抜群で、一度食べればついついお箸がすすむ味わいだとか。定食として楽しむのはもちろん、丼にして豪快にかき込むのもおすすめな、「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め定食」をぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め定食：980円

厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒めダブル定食：1470円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］10月7日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp