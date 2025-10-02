

「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」

山善は、リチウムイオンバッテリーを活用した家電シリーズ「ELEIN（エレイン）」の新商品「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」を、10月16日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行販売する。

「ELEIN」は、共通のリチウムイオンバッテリーを利用して、さまざまな家電を活用できる商品シリーズとして、昨年6月から順次リリースしている。電源がない場所でも家電を自由に使えるだけでなく、同シリーズのソーラーパネルを活用することで、電気代高騰への対策やサステナビリティ意識の向上、さらに災害時の継続的な電源利用など、さまざまなニーズに応える。同シリーズは現在までに16アイテムが発売されている。

今回発売の「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」は、ELEINのバッテリー（別売）を使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用することができるコードレス仕様の高圧洗浄機。大容量18L（満水容量）の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境であっても問題なく使用可能で、アウトドアや災害時の清掃時にも頼りになる一台だという。





一般的なコードレスモデルでは、圧力が1〜2MPa程度のものが多い中、今回の新商品はバッテリーを使用するコードレスモデルでありながら4MPaの圧力（専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力）を持ち、頑固な汚れを効率的に落とすのに十分なパワーを兼ね備えている。

また、ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄も可能になる。「延長ランス」（ノズル部分を延長するための棒状の部品）が付属しているため、手が届きにくい高い場所の汚れにもスムーズに対応できる。

今後も同社の強みである幅広い商品カテゴリを活かし、家電業界最大規模のバッテリー家電ラインアップを拡大しながら、電気に関する社会課題の解決を目指す考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月16日（木）

山善＝https://www.yamazen.co.jp