¥¯¥é¥·¥¨¡Ê¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤ê¡¢¤¯¤»¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ±¤Î¤æ¤¬¤ß¡×¤òÀ°¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î¹á¤ê¡×¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡×¤ò11·î14Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
½©Åß¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄêÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¤ó¤À¡£¥Ü¥È¥ë¤Ë¤ÏÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾þ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Åß¤ÎÌë¶õ¤Ëµ±¤¯²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÃÈ¤«¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢½©Åß¤À¤±¤Î¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯ìÔÂô¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
È±¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤½©Åß¤Ë¤â¥Ä¥ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥¹¥ë¥ó¤Èµ±¤¯È±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤È¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤¬¿´¤È¤¤á¤¯Åß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤æ¤¬¤ß¤È¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤È³°Â¦¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÉÔ¶Ñ°ì¤Ê¤Ï¤¬¤ì¤Î¤³¤È¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢Êä½¤¡õÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ëEX¡Ê¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê²Ö¥¨¥¥¹¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£È±ÆâÉô¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢È±¤Î³°Â¦¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î¤Ï¤¬¤ì¤ò¥³¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÖÈ±¤æ¤¬¤ß¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢È±¤æ¤¬¤ß¤Î¸¶°ø¤òÈ±¤ÎÆâÉô¤È³°Â¦¤«¤é¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¤¹¤ë¡£¡Ö¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤¥±¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô¡õ³°Â¦¤Î¥À¥á¡¼¥¸Êä½¤¡£¡Ö¼¾µ¤¥±¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¾µ¤¥Ð¥ê¥¢¡õ¤¦¤Í¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢³°Â¦¤Î¥±¥¢¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÈ±¤Î¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¤æ¤¬¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÆâÉô¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¡õ¥Ä¥äUP½èÊý¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤ò¼º¤Ã¤¿Èè¤ìÈ±¡Ê¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ç¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¤È±¡Ë¤âÌÓÀè¤Þ¤Ç¥Ä¥ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥¹¥ë¥ó¤Èµ±¤¯È±¤ØÆ³¤¯¡£¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ê¥³¥³¥¤¥ë¥á¥Á¥ë¥¿¥¦¥ê¥óNa¡¢¥³¥³¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»ÀTEA¡¢¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥µ¥ë¥³¥·¥óTEA¡ËÇÛ¹ç¤Î¥Î¥ó¥·¥ê¥³¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£Á´ÉÊ¡¢¥µ¥ë¥Õ¥§¡¼¥È¡ÊÎ²»À·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡Ë¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÈ¤«¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¹á¤ê¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
