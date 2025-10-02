莫大な移籍金に見合わない？ リバプールのドイツ代表MFに疑念が…だが実力を示すプレミアトップのデータも
今夏の移籍市場では総額４億1900万ポンドを費やしたリバプール。獲得した選手の中で、注目の一人がブンデスリーガのレバークーゼンから移籍金１億1600万ポンド（約232億円）で加入したフロリアン・ヴィルツだ。
ドイツ代表ですでに31試合の出場歴を持ち、昨季はレバークーゼンで公式戦45試合で16ゴール・14アシストと圧巻の活躍。22歳の天才MFがプレミアリーグ王者に加入し、クラブの新たなアイコンとして大きな期待を寄せられている。
しかし、その期待とは裏腹に、今季はここまで公式戦９試合で残した結果は１アシストのみ。現地からはすでに批判の声も聞こえているが、実力を証明するデータもある。
データサイト『Opta』が、今季のプレミアリーグ所属選手のチャンスメイク数ランキングを公表。対象は全コンペティションになっており、同サイトによれば、ヴィルツはエバートンのジャック・グリーリッシュに並んで１位となっている。
このデータを受けてSNS上では「ちゃんと活躍している」「後で絶対フィットする」「チャンスメイク力は健在」といった声が上がっている。
目に見える結果は残せていないものの、この数字はヴィルツがリバプールに貢献している証拠。果たして、ドイツ代表MFはリバプールをリーグ連覇などタイトルに導くことはできるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
ドイツ代表ですでに31試合の出場歴を持ち、昨季はレバークーゼンで公式戦45試合で16ゴール・14アシストと圧巻の活躍。22歳の天才MFがプレミアリーグ王者に加入し、クラブの新たなアイコンとして大きな期待を寄せられている。
データサイト『Opta』が、今季のプレミアリーグ所属選手のチャンスメイク数ランキングを公表。対象は全コンペティションになっており、同サイトによれば、ヴィルツはエバートンのジャック・グリーリッシュに並んで１位となっている。
このデータを受けてSNS上では「ちゃんと活躍している」「後で絶対フィットする」「チャンスメイク力は健在」といった声が上がっている。
目に見える結果は残せていないものの、この数字はヴィルツがリバプールに貢献している証拠。果たして、ドイツ代表MFはリバプールをリーグ連覇などタイトルに導くことはできるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！