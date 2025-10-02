ホンダ「“2階建て”軽バン!?」実車公開！ 全長3.4m級なのに「大人4人“寝られる”」N-VANがスゴい！ ルートシックスのキャンパー「SEEK」に注目！

ホンダ「N-VAN」が快適な「4人寝られる」キャンピングカーに！

茨城県水戸市に本社を構えるルートシックスが、2025年9月20日から21日までポートメッセなごや（名古屋市港区）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」に出展。

ホンダ「N-VAN FUN」をベースにした「シーク POP」を実車展示しました。

ホンダ「N-VAN FUN」をベースにしたルートシックスのキャンピングカー「SEEK POP（シークポップ）」［「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」出展モデル］

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「大人4人“寝られる”」N-VANです！ 画像で見る（30枚以上）

ルートシックスは「人生にプラスアルファの価値観を」をテーマに掲げ、キャンピングカー販売・修理などを行うカーショップです。

展示していたのはシーク POPという軽キャンピングカー。ベースはホンダの軽商用バンN-VANの上級グレード「FUN」です。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高2000mm。

外装で一番大きく変化したのは、屋根上にあるポップアップルーフでしょう。

展開すると長さ180cm×幅105cmと、大人2名が就寝可能なベッドルームが広がります。車内のベッドルームとあわせ、小さな軽バンのなかで大人4人の就寝が可能となります。

内装は4つのモードに変更可能です。

通常の「乗車モード」をベースにしつつ、前方座席を180度回転させ、後部座席とテーブルを挟んで向き合って話せる「ダイネットモード」、座席を倒して助手席側には210cm・運転席側には180cmのフラットベッドを作れる「ベッドモード」、車両の外に机を置く「アウトサイドモード」を揃えています。

天井には断熱処理を標準施工し、さらに6つのスポットライトに加え、首振りスポットライトを左右に装備します。収納ボックスは積載量が豊富で、多くのキャンプ用品を収納できる機能的なつくりとなっていました。

また、2WDモデルのみのオプションとして、ポータブル電源やソーラーパネル、12Vクーラーと走行充電器・リチウムイオンバッテリーなどをセットにした「クーラー＆リチウムパッケージ」を展開しています。

今回展示されていたシーク POPの価格（消費税込み）は412万3900円と、手の届きやすい価格になっています。

※ ※ ※

会場のスタッフにシーク POPの特徴を聞いてみると「やはりポップアップルーフがある点ですね」とのこと。

このルーフは就寝スペースだけではなく、床面を跳ね上げることで大人でも車内で立って着替えできるなど、扱いやすさが格段に向上しているそうです。