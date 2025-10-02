17の酒蔵が集結！「長崎県産酒のみくらべ祭り」地元料理の旨さ引き出す県産酒をもっと身近に《長崎》
県産酒をお得に飲み比べて楽しめるイベントが、長崎市で始まりました。
アミュプラザ長崎かもめ広場で始まった「長崎県産酒のみくらべ祭り」。
日本酒や焼酎の県内17の酒蔵が集結しました。
イベントでは400円で、2種類の県産酒を飲み比べることができます。
（青木雄大アナウンサー）
「梅ヶ枝酒造(佐世保市)の日本酒は、フルーティですっきりしていて飲みやすい。
白嶽酒造(対馬市)の清酒は、しっかりコメの香りが感じられてガツンとおいしい」
焼酎は、水や炭酸などで割り方を変えて飲み比べることもできます。
（諫早市から）
「とりあえず一通り飲んでみたい。帰れる程度に飲みたい」
（長崎市から）
「飲食店をしているので、県産酒をもっと知りたいと思った。
県外(の酒)にないような匂いがするので、僕は好き」
（県酒造組合 山内 昭人会長）
「いろいろな飲み方があるので、提案も楽しんでもらいたい。
コメ不足で食米が無いということは、酒米不足になって作ろうにも作れない状況が見込まれる。皆さん、それを危惧している」
高値が続くコメの影響は、日本酒にも…。
梅ヶ枝酒造では、コメの価格高騰によって、来年2月頃に日本酒の一部を、600～700円値上げすることも検討しているといいます。
（梅ヶ枝酒造 長野 哲也社長）
「酒離れが怖い。認知をしてもらおうとPRを頑張っているところだが、逆風ではある。みんなで生き残っていく方策を考えているところ」
苦しい状況でも、県産酒をリーズナブルに楽しんでもらいたいと企画された、今回のイベント。
2日は午後9時まで。
3日は午後3時～午後8時まで開催されています。
（チケット制販売 ※現金のみ）