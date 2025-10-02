¥á¥¤¥¯¤ÎÁ°¸å¤Ë»Å¹þ¤à¤À¤±¡ª´¥Áç¤¬¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÖÆüÃæ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×3Áª
Èè¤ì¤¿È©¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ü¦Á¤Î¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©º£²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡ÖÆüÃæ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´¥Áç¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¶¯²½¤âÈþÈ©°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÀÚ¡ª¥á¥¤¥¯¤ÎÁ°¸å¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¿·ºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ü¦Á¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¡©
¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÆüÃæ¥±¥¢¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç°ÂÄê¤·¤¿È©¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÈþÈ©¤Ø¤È¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤³¡ª
ÆüÃæ¤â°Õ¼±Åª¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÌë¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Î´¥Áç¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¶¯²½¤âÈþÈ©°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÀÚ¡ª
¥á¥¤¥¯¤ÎÁ°¸å¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¿·ºî¤òº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
Item ¡ÚSUQQU¡Û¥°¥í¥¦¥¤¥ó¥° ¥Ð¡¼¥à
¤Û¤ª¤ä¿°¡¢È±¡¢¼ó¶Ú¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë»È¤¨¤ë¥Ð¡¼¥à¡£¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤âÅÉÉÛ¤Ç¤¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ª¥ó¡£
Item ¡ÚKANEBO¡Û¥¯¥ê¡¼¥à ¥¤¥ó ¥Ç¥¤¶
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤ò¼é¤ëÂÛ»é¤ò»²¹Í¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¼»÷ÂÛ»éÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤âÈ÷¤¨¡¢ÆüÃæ¤ÎÈ©¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¡£
Item ¡Úshaishaishai¡Û¥Ð¥Ê¥Ê ¥³¥ó¥·¡¼¥ë¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à
ÌÜ¸µ¤ÎÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤ÈÈ©¿§ÊäÀµ¤òÆ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¥¯¥ê¡¼¥à¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï