¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬Âç¿©¤¤º²ßÚÎö¡ÖÅà²í¤µ¤ó¡¢¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢àÂç¿©¤¤º²á¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¡£
¡¡£¹·î£²£°Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¾åÊ¡¤æ¤¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö£Ï£â£å£ò¡¡£Å£á£ô£ó¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Ç¡Öµý³Ú¶¦ÌÄ¡×¤³¤ÈÃæÅçæÆ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥òÁÈ¤òÇË¤êÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¾å¸¶¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ö£±Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤Ê¡õÅà²í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡£´¿Í¤Ï£²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¾å¸¶¤ÏÆ±´ü¤ÎÅà²í¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Ä¤Ä¡Ö»äÂç¿©¤¤¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤¬Åà²í¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò´Ý°û¤ß¤·¤Æ¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²¦ºÂÂ×´§Ä¾Á°¤Ë¤Ï»î¹çÃæ¤Ë£³ËÜ¤Î»õ¤¬ÀÞ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¾å¸¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾åÊ¡¤È¤Îå«¤ò¿¼¤áÆ±²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤Ë»õ¤Î¶ºÀµ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¿»õ¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤Ç¤â¾åÊ¡¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¾åÊ¡¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¾åÊ¡¤â¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¹»£²Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÀèÇÚ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÁ°»õ¤¬£±ËÜ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ä¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ø£±ËÜÀÞ¤é¤ì¤¿¤é£²ËÜÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¾å¸¶¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø»õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊ¬´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ëµã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Îå«¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤·¡Ø»ä´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¾åÊ¡¤µ¤ó¤â»õÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÍ¾Íµ¤ÇÀÞ¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾å¸¶¤Ï¡Ö£±¸Ä¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª¤â¤à¤í¤Ëµó¼ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¾åÊ¡¤µ¤ó¤ÈÀÎ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï»ä¤¬¾åÊ¡¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤ÏÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£º£²ó¤³¤Î»î¹ç¤Ç»ä¤¬¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£