ジュン、SEVENTEEN＆ジャッキー・チェンの豪華記念ショット公開「ゲストがレベチ」「大スターと大スターの共演」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJUN（ジュン）が9月30日、自身のInstagramを更新。香港の俳優であるジャッキー・チェンとの豪華ショットを公開した。
【写真】SEVENTEEN香港初日公演に出演した大物俳優
SEVENTEENは9月27日・28日の両日、香港のカイタック・スタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG」を開催。これを受け、JUNは猫耳ヘアなどライブのオフショットを公開した。
また27日の公演にはJUNと映画「The Shadow’s Edge」で共演しているジャッキーがサプライズで登場しており、メンバーとジャッキーの豪華な記念写真も披露している。
この投稿には「ジュンピ気に入られすぎ」「ゲストがレベチ」「大スターと大スターの共演」「すごすぎる」「素敵なご縁」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
