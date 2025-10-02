◆第２９回マリーンカップ・Ｊｐｎ３（１０月２日、船橋競馬場・ダート１８００メートル＝１着馬にＪＢＣレディスクラシックへの優先出走権、稍重）

３歳牝馬１０頭（ＪＲＡ４、南関東５、他地区１）で争われ、張田昂騎手が騎乗した５番人気で地元船橋のプラウドフレール（川島正一厩舎、父ニューイヤーズデイ）が逃げ切り、ダートグレード初制覇を飾った。好スタートを決めて果敢にハナを奪うと、直線で後続を突き放し、３馬身差をつけた。勝ちタイムは１分５３秒６。

２着は１番人気のメモリアカフェ（クリストフ・ルメール騎手）、３着は２番人気のプロミストジーン（戸崎圭太騎手）だった。

張田昂騎手（プラウドフレール＝１着）「（地元でダートグレード初勝利）気持ちいい。（関東オークス３着以来の競馬）調教の方は正一先生の方で、僕が携わることなく、競馬だけ乗せてもらったのですけど、そのとき以上か、そのぐらい良かったです。（逃げは）無理していこうとは思っていなかったのですけど、スタートも良かったので気持ち良く行きました。スローというか、マイペース。本当にちょうどいいペースだなと思っていました。（ＪＲＡ勢を撃破）中央、地方、海外と同じ馬なので、ひとつひとつ上を目指していきたいと思います」