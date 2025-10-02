3日、グランドオープンする須坂市の大型商業施設「イオンモール須坂」。半径10キロを商業圏とし、年間「800万人」の集客を見込んでいます。その商圏内にある長野市街地の百貨店は地下の食料品売り場を24年ぶりにリニューアル！その戦略とは…。



２日正午前、大型商業施設に続々と入っていく車。およそ3700台を収容する広大な駐車場は車で埋め尽くされるほどに。その「イオンモール須坂」は９月26日から地元の住民向けに営業を始めています。





およそ170の専門店が入り、このうち57店舗が県内初出店。ファッションから日用品、雑貨、グルメ、エンタメなど幅広い世代が楽しめる大型商業施設となっています。近くに自宅がある須坂市民「たくさんの人に来てもらえたら須坂も知ってもらえるしうれしいなと思います」近くで農業を営む須坂市民「渋滞がね…。この幹線道路が全部、渋滞しちゃうと外に出ていけなくなちゃうのは心配です」以前から懸念されている周辺道路の混雑。すでに3回も足を運んだという須坂市の三木正夫市長は…。三木正夫市長「誘導態勢がしっかりしていたもので、それほど入るには困らなかったです。（一方で）平日であれだけ混むってことになるとあす３日のグランドオープンは混む可能性があると。より多くの方が見られるという面では３日は対応が心配ですけど」構想からおよそ10年。半径10キロを商業圏とし、年間800万人の誘客を目標とする「イオンモール須坂」は３日グランドオープンします。■長野市・ながの東急百貨店36万人が暮らす県都・長野市。県内最大規模の商業施設の進出で北信地域の商圏内の消費行動はどう変わるのか…。「いらっしゃいませ」午前10時、開店と同時に続々と押し寄せる買い物客。向かった先は鮮魚店…。「キンメダイ！安売りするよ」「押さないで！」「（買うの）無理だよ…」リポート「開店からまだ10分ほどですが、こちらの鮮魚店すごい人が押し寄せています」マグロの切り落としなどが入った福袋30個がわずか10分ほどで完売。JR長野駅前の「ながの東急百貨店」は地下の食料品売り場を24年ぶりに大規模リニューアル。２日、第1弾がオープンしました。コンセプトは「百貨店としての目利き力」。愛知県に本社を置く、肉の専門店「スギモト」は県内初出店。松坂牛や沖縄の「あぐー豚」など国産のブランド肉を取りそろえていて、コロッケやメンチカツといった惣菜も豊富です。また、鮮魚店もリニューアル。北海道から九州までバイヤー選りすぐりの魚が並びます。買い物客「結構商品たくさんあってお買い得なものもあるので」一方で、こんな声も…。Q.イオンモール須坂は気になる？買い物客「全然気にならない、関心ない」イオンモール須坂に客足がシフトする懸念もある中でのリニューアル。これまでの客をつなぎ止めるためにながの東急百貨店はどのような戦略を描いているのか…。ながの東急百貨店 飯島克敏 営業本部長「（イオンモール須坂の）影響は少なからずあると思う。長野地域に新しい店ができて県外から集客があるのはいいこと。そのお客さまを（呼び込んで）われわれの魅力で応えて楽しんでもらえる館、場所にしたいので。共存共栄じゃないですけど、できていければと思う」また、イオンモール須坂が県外からの集客も見込んでいるのに対し、ながの東急百貨店は日々の買い物など市民の生活により密着した商品やサービスを提供することで独自色を打ち出していく方針です。ながの東急百貨店 飯島克敏 営業本部長「こだわる商品を客が支持してくれることがわれわれを客が選別してくれる一つの理由。この地域を盛り上げたい」地下食品売り場のリニューアルは11月6日に完了する予定です。