染谷将太、山田裕貴のクール願望を暴露 カッコよさあふれる裏の顔もぽつり「クールな人は『クールになりたい』って言わない」
俳優の山田裕貴、染谷将太が2日、都内で行われた映画『爆弾』（10月31日公開）のジャパンプレミアイベントに参加した。
【写真】止まらない涙…ハンカチで目を押さえる渡部篤郎
撮影秘話を話すことに。染谷は「山田くんがスタンバイで待っている時にボソッと『俺、もっとクールになりたいんだよな…』と急に言いだした。でも、その言い方がめちゃくちゃクールだった。すごいクールに『クールになりたい』って言うなと思って」と話して会場にが笑いが。山田は「でも、クールな人は『クールになりたい』って言わない…。ミステリアスになりたいんです、本当は」と願望を語ると、佐藤二朗から「今のままでもいいんじゃないの？」と金言が送られていた。
この日は、伊藤沙莉、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、永井聡監督も参加した。
日本最大級のミステリーランキング「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩の同名小説（講談社文庫）を映像化。爆弾の在りかを探す警察と犯人との取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームと東京中を駆けめぐる爆弾探しがリアルタイムで進行する、ミステリーとアクションが織り成すエンターテイメントとなっている。
主演の山田が演じるのは、警視庁捜査一課の交渉人・類家。爆弾捜索に奔走する巡査・倖田役に伊藤。取調室の椅子に座る謎の男・スズキタゴサクを佐藤が演じる。さらに、スズキの過去を追う所轄の刑事・等々力役を染谷、類家の上司でスズキと交渉する清宮役を渡部が。そして、倖田と同じく交番勤務の巡査長・矢吹役で坂東、スズキの見張り役の刑事・伊勢役で寛一郎が出演する。
