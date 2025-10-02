ダイアジェンヌ限定カラー「マリーゴールド」秋にぴったりの補整下着

補整下着の名門ブランド「ダイアジェンヌ」から、秋の限定カラー「マリーゴールド」が登場！2025年9月19日(金)から12月11日(木)の期間限定で発売されるこのアイテムは、ほのかな花の色合いで肌を明るく美しく演出し、秋の気配にぴったり。上品で華やかなこのカラーは、大人の女性にふさわしい一枚です。ダイアジェンヌの補整力と快適な着心地を兼ね備えたアイテムで、秋をもっと素敵に過ごしませんか♡

ダイアジェンヌ限定カラー「マリーゴールド」登場



秋の訪れとともに、ダイアジェンヌの補整下着に新色「マリーゴールド」が加わりました。

補整下着として長年愛され続けているダイアジェンヌは、優れた補整力と快適な着心地を追求し、女性の美しいプロポーションをサポートしてきました。

今回の「マリーゴールド」は、秋らしい温かみのある色合いで、肌を明るく、そして華やかに演出します。秋冬のファッションをさらに引き立ててくれる一枚です♡

秋冬にぴったりな補整下着ラインナップ



ダイアジェンヌでは、ボディスーツやブラジャー、ガードル、ショーツなど、多彩なアイテムが揃っています。どのアイテムも、立体パターン設計によって美しいラインを引き出し、快適な着心地を提供。

秋冬のコーディネートにぴったりな「マリーゴールド」シリーズで、プロポーション美をサポートしながら、日々のファッションを楽しんでください。限定カラーで、気分もアップ♡

秋のプロポーション作りに「マリーゴールド」



ダイアジェンヌの限定カラー「マリーゴールド」は、秋冬のコーディネートにぴったりな華やかな色合いの補整下着シリーズ。

優れた補整力と快適な着心地が特徴で、あなたの美しいプロポーション作りをサポートします。

2025年9月19日(金)から12月11日(木)の期間限定で発売されるので、この機会にぜひチェックして、秋の魅力を引き出すアイテムを手に入れてください♡