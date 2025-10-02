日立製作所は２日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩと、データセンター（ＤＣ）分野で提携することで基本合意した。

オープンＡＩが投資を拡大しているＤＣ向けに送配電設備を提供するほか、生成ＡＩを活用した先端技術の共同開発を進める。

日立の徳永俊昭社長とオープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が同日、都内で会談し、合意書を取り交わした。

オープンＡＩは、ＡＩを開発・運用する基盤となるＤＣへの投資を進めている。巨大な電力を消費するＤＣ向けの需要で、変圧器が世界的に不足しており、生産能力の増強を進めている日立子会社の日立エナジーが供給を担う。

人間が詳細な指示をしなくても、自律的に業務をこなす次世代技術「ＡＩエージェント」の共同開発でも、両社は協力する。オープンＡＩが生成ＡＩの基盤技術「大規模言語モデル（ＬＬＭ）」を提供する。日立は、ＡＩを活用したインフラ（社会基盤）などの保守・運用サービスにも強みがある。

日立は今回の提携で、機器の販売・運用と、次世代技術の開発の両面で利点があると判断した模様だ。

オープンＡＩは、日立のほかにも、ソフトバンクグループやＮＴＴデータグループ、韓国のサムスン電子やＳＫハイニックスなど、幅広い企業と提携して技術開発や半導体調達などを進めている。