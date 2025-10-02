橋下徹弁護士が１日にフジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。番組では自民党総裁選の終盤情勢を特集した。

番組では当初、小泉進次郎氏と高市早苗氏の争いになるとみられた総裁選で、林芳正氏が猛追していると伝えた。

橋下氏は、小泉−高市の決選投票になった場合は、「マイルドな保守」の小泉氏のほうが「いま自民党では優勢」との見方を示した。

ただ終盤にきて小泉−林の決選投票の可能性も出てきたことに「こうなってきた時に、どうなるかなんですよ」と語った。「小泉さんが優勢なんだけど…」としつつ、今回総裁選では「小泉さんが相当改革の持論を封印して、色を消してここまできているので、小泉さんと林さんが変わらないような状態になってるんです」と指摘した。

「同じような考え方の人が２人あがってきた時に。となれば、経験で行くと林さんの方に国会議員票が流れる可能性がものすごい高いと永田町では言われています」と伝えた。

個人的には改革志向で選択的夫婦別姓などを訴えてほしかったとしたうえで「小泉さんが全部封印して、林さんと基本的に変わらなくなってきてる」とした。

林氏の猛追について「やっぱり安定感」とし、「高市さんの主張に関しては、ちょっと強すぎるという声が、永田町では広がってきてます。議員票が、国会議員から支持される流れができず、弱いままです」と分析した。