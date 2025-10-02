【返して！月3万借金兄】休日はバイト！妻はワンオペ「家庭が壊れる…！」＜第13話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第13話 家庭が壊れる【ケイシの気持ち】
【編集部コメント】
「休日はバイトを頑張っている」と言えたらどれだけいいか……。しかし借金のことは内緒にしておきたいケイシさん。エリナさんにどれだけ詰め寄られようと、笑ってごまかすしかありませんでした。そのため、残念ながらエリナさんにとって今のケイシさんは、「土日もひとりで遊びに出かけて育児にはまったく関わろうとしないパパ」。借金のことがなかったとしても、もうそれだけで愛想をつかされそうな話ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
