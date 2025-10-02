【台風情報】今後は ″強い″ 台風に...台風21号(マットゥモ)の勢力と進路を詳しく 今後は970hPaまでに発達か 最大瞬間風速50メートル予報 全国の天気を画像で 気象庁
■台風21号(マットゥモ)
2025年10月2日18時45分発表
2日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯15度30分 (15.5度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
3日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経123度35分 (123.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
3日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ルソン島
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経120度40分 (120.7度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
4日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)
東経115度40分 (115.7度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
5日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
6日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経106度10分 (106.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
7日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 280 km (150 NM)
■今後の全国の天気
