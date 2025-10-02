TUY

■台風21号(マットゥモ)

2025年10月2日18時45分発表

2日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯15度30分 (15.5度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 280 km (150 NM)

3日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経123度35分 (123.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)

3日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ルソン島
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経120度40分 (120.7度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 170 km (92 NM)

4日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度30分 (18.5度)
東経115度40分 (115.7度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

5日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

6日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯22度30分 (22.5度)
東経106度10分 (106.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)

7日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    280 km (150 NM)

■今後の全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

