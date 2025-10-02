aespa ジゼル、背中のタトゥーを大胆披露！ 「似合いすぎ」とファンから絶賛の声
aespaのGISELLE（ジゼル）が、10月2日（木）に自身のInstagramを更新。体中に描かれた複数のタトゥーアートを披露している様子を収めたプライベートショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】美しい！ ジゼルの背中に描かれたタトゥーの全体図
■ニンニンとおそろい
この日ジゼルは、タトゥーアートが際立つさまざまなポーズを決めた複数枚の写真を公開。
投稿には、“333”の文字が描かれた肩を強調する1枚や指の関節にあしらった涙マークをアピールするアップショット、さらに個性的なシンボルマークが描かれた背中を大胆に披露しているカットなどが収められている。
また、メンバーのNINGNING（ニンニン）とおそろいのアートをあしらった拳を突き合わせているカットも。この投稿にSNSでは、「似合いすぎ」「かっこいい」「ジゼルとニンニンおんなじグループでほんとに良かったと思う」とファンから絶賛の声が集まっている。
aespaは10月4日（土）の福岡公演を皮切りに、日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR ‐ SYNK ： aeXIS LINE ‐ in JAPAN」を開催予定。
引用：「GISELLE」Instagram（@aerichandesu）
