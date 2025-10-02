¡Ö¤¨¤Ã¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×Âç³«µÓ¤Ç¾å²¼±¿Æ°¡Ä¸µNHK¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼àÂç²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡ª¡©¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
42ºÐ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©
¡¡¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ûÀîÆàÄÅÈþ(42)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤ÊàÂç²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö42ºÐ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø±à¤ÎÅ´ËÀ¤Ç±¿Æ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç·ü¿â¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÅ´ËÀ¤Ç²ó¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸«»ö¤ÊàÂç²óÅ¾á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡ª¡ª¡©¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤óÀ¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡ª¡©¡×¡ÖÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÅ´ËÀ¤°¤ë¤ó¤°¤ë¤ó²ó¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡©¤¹¤²¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£