É×¤Ï¸µµð¿Íà¥É¥é1á¡Äà¹â¿ÈÄ¹Â©»Òá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î37ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤¿¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÈþ¤ªÊì¤µ¤ó²á¤®¤ë¡×
¡ÖÈà»á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ©»Ò?!¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£Í¥¡ÖÈà»á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ©»Ò¡©¡ª¡×Î¤°¡(37)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤ÎÆó¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤ÈÆó¿ÍÎ¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¤Â©»Ò¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢Î¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²£ÉÍ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡¡Ç¯º¢¤À¤±¤É¡¢·ù¤¬¤é¤º¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÏÃ¤â½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤Î20Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤¨¤§¡ª¡©¤ªÊì¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈà»á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ©»Ò¡©¡ª¡×¡ÖÈþ¤ªÊì¤µ¤ó²á¤®¤ë¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÀäÂÐ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´´Ø·¸¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¨¡©ÆÈ¿È¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤¿¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÅö»þÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî´Ö¸ýµ®É§Åê¼ê(04Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³³ÍÆÀÏÈ)¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï25Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£