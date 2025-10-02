¡ÖÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡×ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Îà¥Ð¥¹¥×¥íÄ¹ÃËá¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË...Éã¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ç³èÌö
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ç¥Ð¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥×¥í¤ÎÆ£Àî²¹Âç(¤Ï¤ë¤È)¤Ï¡ÖJB¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè4ÀïÌî¿¬¸Ð¡¡½éÆü29°Ì1394g 2ÆüÌÜ9°Ì2952g¡×¡ÖÁí¹çÀ®ÀÓ15°Ì¤ÇºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿²â¥ö±º¤ÇÎý½¬¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤ë´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¯¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥Ð¥¹¥×¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ£Àîµå»ù¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£