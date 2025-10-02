¾¾²¬½¼¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡¡Åö»þ¤Î¥¢¡¼¼ÌÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö²û¤«¤·¤¤°áÁõ¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¡Ê54¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤¤°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»ä¤Î¸¶ÅÀ(¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î»þ¡ª)¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âSOPHIA¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¤Ç¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¡ª30Ç¯Á°¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¾¾²¬½¼
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢SOPHIA¡¢¾¾²¬½¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö30Ç¯´Ö¤Î´Ö¡¢Â¦¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£thank you¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¡ôSOPHIA¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡¡¡ô¾¾²¬½¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡¡¾¾²¬½¼¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¥¢¡¼¼Ì¡×¤È30Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖSOPHIA¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30Ç¯¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¡¼¼Ì¿À¡ªÅö»þ¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¾®6¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¤¬SOPHIA¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤Äø¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
