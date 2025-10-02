佐藤二朗、レッドカーペットをランウェイに見立ててかっ歩 大歓声にご満悦
映画『爆弾』（10月31日公開）のジャパンプレミアイベントが2日、都内で開催。主要キャストが大集結した。
【写真】佐藤二朗への思いがあふれ…渡部篤郎が号泣
この日は、山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、佐藤二朗、永井聡監督が参加。レッドカーペットを歩き、華やかにイベントを彩った。
レッドカーペットを歩き終えた後に、ステージでトークセッションも実施。あいさつ順が佐藤に回ってくると会場から大歓声が起き、気持ちよくなった佐藤はランウェイばりにウォーキングを披露していた。その直前に、長めのイベントのために寛一郎が「膀胱が爆発しそう…」と明かしていただけに、自らやっておきながら佐藤は「寛一郎の膀胱が…。こんなことやってる時間はない！」とセルフツッコミを入れて笑わせていた。
日本最大級のミステリーランキング「このミステリーがすごい！ 2023年版」（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩の同名小説（講談社文庫）を映像化。爆弾の在りかを探す警察と犯人との取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームと東京中を駆けめぐる爆弾探しがリアルタイムで進行する、ミステリーとアクションが織り成すエンターテイメントとなっている。
主演の山田が演じるのは、警視庁捜査一課の交渉人・類家。爆弾捜索に奔走する巡査・倖田役に伊藤。取調室の椅子に座る謎の男・スズキタゴサクを佐藤が演じる。さらに、スズキの過去を追う所轄の刑事・等々力役を染谷、類家の上司でスズキと交渉する清宮役を渡部が。そして、倖田と同じく交番勤務の巡査長・矢吹役で坂東、スズキの見張り役の刑事・伊勢役で寛一郎が出演する。
【写真】佐藤二朗への思いがあふれ…渡部篤郎が号泣
この日は、山田裕貴、伊藤沙莉、染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、佐藤二朗、永井聡監督が参加。レッドカーペットを歩き、華やかにイベントを彩った。
レッドカーペットを歩き終えた後に、ステージでトークセッションも実施。あいさつ順が佐藤に回ってくると会場から大歓声が起き、気持ちよくなった佐藤はランウェイばりにウォーキングを披露していた。その直前に、長めのイベントのために寛一郎が「膀胱が爆発しそう…」と明かしていただけに、自らやっておきながら佐藤は「寛一郎の膀胱が…。こんなことやってる時間はない！」とセルフツッコミを入れて笑わせていた。
主演の山田が演じるのは、警視庁捜査一課の交渉人・類家。爆弾捜索に奔走する巡査・倖田役に伊藤。取調室の椅子に座る謎の男・スズキタゴサクを佐藤が演じる。さらに、スズキの過去を追う所轄の刑事・等々力役を染谷、類家の上司でスズキと交渉する清宮役を渡部が。そして、倖田と同じく交番勤務の巡査長・矢吹役で坂東、スズキの見張り役の刑事・伊勢役で寛一郎が出演する。