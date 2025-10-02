女優菊川怜（47）が2日、都内で、主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（篠原哲雄監督、10日公開）の公開記念トークイベントに登壇した。

菊川にとって15年ぶりの映画出演で、第1次産業を応援する「種まく旅人」シリーズ最新作。5作目の今作は兵庫・淡路島でつくられる日本酒と、兵庫県が主な産地である酒米・山田錦にフォーカスし、淡路島で生きる人々の営みと葛藤を描いた。

菊川は日本酒を愛する農水省の地域調査官・神崎理恵役。「映画出演が15年ぶりだったので、観客の皆さんが直に（いる）という緊張もありつつ、楽しんでいただけたらこの上ない幸せです」とあいさつした。

日本酒好きの石原良純（63）も出席し、鏡開きでスタート。鏡開きが初めてという菊川に観客が驚くと、「え？ これって人生で通る道なんですか？ 記念すべき1回目の良純さんとの共同作業」と笑い、法被姿で木樽のふたを割った。

石原は「何で私がいるのって思うでしょ？ 私はただ単に日本酒が好きなのと、おいしい日本酒を飲ませてあげるよって怜ちゃんに言われただけ。実は（映画に）出てないんですよ」と言いながら、日本酒について熱弁を振るった。

撮影は実在する酒造で行った。好きな酒は「すっきり系」という菊川は「日本が元気がない中、日本酒が引っ張って活力ある時代にしてくれる可能性がある。海外にも（魅力を）広げていって、日本の方に価値を知っていただくのも大事」と話した。

日本酒にまつわる雑学クイズは菊川が3問中2問正解。石原も2問正解。「最後10点って言ったじゃないかよ」と自ら加えたルールを適用し、最終問題を正答した石原の勝利となった。