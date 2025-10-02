亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

今回の映像は、まさに実りの秋を満喫です。を霧島市で撮影してきました。

こちらは霧島市国分重久の観光農園「霧島さくらフルーツランド」です。広さは42ヘクタールで、いづろ・天文館地区と同じくらい広いんです。

この時期は、ブドウ、梨、キウイフルーツ、栗などのくだもの狩りを楽しむことができます。

ブドウだけでも35種類を栽培していますが、なかでもシャインマスカットは人気が高いということでした。

年間15万人が来園するということですが、この日も多くの家族連れが訪れ、ブドウ狩りや梨狩りを楽しんでいました。

（梨狩りの家族）「おー上手、とれた！」

（子ども）「美味しいところが好き」

（霧島さくらフルーツランド 瀬戸口光広さん）「寒暖差もだいぶ出てきたので、ますます美味しくなってくる。味わってほしい。いろいろ災害があっって心配したが、前を向いてみんなで頑張ろうとやっている」

「霧島さくらフルーツランド」のくだもの狩りは、11月上旬ぐらいまで楽しめるということです。秋の味覚を楽しみにお出かけください。

