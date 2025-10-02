【レポート】松島聡がドラマ初出演の猪俣周杜に太鼓判！「さすが“タイプロ”を勝ち抜いてきただけある」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月4日にスタートするテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の囲み取材回が行われ、W主演の松島聡（timelesz）＆白洲迅、ふたりの子ども役の棚橋乃望、櫻、そして共演の猪俣周杜（timelesz）、蓮佛美沙子が出席した。

■timeleszが歌う主題歌が流れるなか登壇

取材会が行われたのは都内にあるハウススタジオ。本ドラマの主題歌であるtimeleszが歌う「レシピ」が流れるなかキャスト陣が登壇すると、さっそく松島から「僕が演じる千石は誰よりも情に厚く硬派。彼が成長して変わっていくさまを見ていただきたい」と今作への思いが語られる。続いて白洲、そして棚橋、櫻…と順調に、元気に挨拶したあと、順番が回ってきた猪俣は、緊張のあまり噛んでしまう。これには思わず棚橋、櫻も大笑いし、一気に現場は和やかな雰囲気になった。

クランクイン前から交流を深め、今ではすっかり仲良しになったという松島＆棚橋、白洲＆櫻の4人。“父×2、子×2”の“家族”は、撮影現場でもまるで本物の家族のように過ごしているそうで、「撮影がお休みの日に子どもたちふたりに会えないと寂しい気持ちになるくらい」と松島。白洲も「クランクインの日も、撮影前に4人で部屋のセットにシールを貼って、自分たちが生活している部屋を自分たちで作ったんです」と明かし、棚橋、櫻からもそのとこの様子が楽しそうに語られた。

また白洲からは「子どもたちがお昼寝をしているというシーンでふたりが本当に寝ちゃって、周りのみんなはコソコソ話でお芝居を続けて…。何とも言えない幸せな空気が漂っていて、それがこの作品の雰囲気を表している感じでした」と貴重なエピソードも。

会見中も終始、パパのような目で子どもたちを見つめる松島と白洲。登壇の際もぎゅっと手を繋いで歩き、服の乱れをそっと直してあげたり、ハグしたり、と何ともいえない温かい空気が流れる取材会となった。

■猪俣のクランクイン現場に松島が潜入

今作がドラマ初出演となる猪俣。「イメージしていたドラマの現場はピリピリした空気が流れ、緊張感があるものだと思っていたのですが、この現場はとってもアットホームで居心地良く、過ごさせていただいています」と明かし、「聡くんがいてくれる安心感も大きい。背中は小さいんですけど、ドラマの時は本当に大きな背中を見させてもらっています」と、メンバーでもある松島への圧倒的な信頼感も見せた。

そんな猪俣に、「初出演とは思えない度胸がある。感情を表に出すお芝居もしっかり目を見てできた」と目を細めた松島。「さすが“タイプロ”を勝ち抜いてきただけある」と太鼓判を押した。

猪俣のクランクインの瞬間を見届けようと、スタッフに扮して現場に紛れていたという松島。しかしクランクインで緊張しっぱなしだった猪俣はまったく気づくことなく…。松島は、「気づいてほしかったのに、周杜は全然気づかなくて、結局自分から言っちゃった（笑）」と笑って話した。

蓮佛からも4人の仲の良さについての証言が。「松島さん、白洲さんの、子どもたちからの愛されっぷりがすごい。カットかかった瞬間に抱きつきに行くくらい。それを見て癒やされています」と話し、ますます和やかな撮影現場の雰囲気が伝わりました。そんな蓮佛が演じる壇ゆかりは「ヘアスタイルに注目してほしい」とのこと。毎回工夫が凝らされたヘアメイクは要チェックだ。

また、主題歌「レシピ」の振り付けを担当した松島は「子どもでも踊れる振り付けを」と考え、櫻に「これはどう？」と聞きながら考えたそう。松島と櫻で少しだけサビ部分を少しだけ披露する場面も見られた。

集まった記者からは、「どんな食べ物が好き？」という質問も。棚橋が「ラーメン、たこ焼き」と即答すると、櫻は「ピザ！ トマトとかチーズのが好き」とかわいらしい答えを。さらに松島からは筑前煮という渋い回答、白洲からはラーメンへの熱い思いが語られた。

■松島＆白洲がオムライス作りに挑戦

取材会のラストでは、松島と白洲が第1話でも登場するオムライスを調理する場面も。フライパンで玉子を焼き、チキンライスを入れて玉子で包む…という作業に挑戦したふたりだったが、想像以上に大変だったようで、てんやわんや。最後にはまさかの共同作業でオムライスを完成させ、ドラマさながらの助け合いがここでも見られた。

仕上げは出来上がったオムライスに、それぞれケチャップで文字を書くことに。タイトルにちなみ、白洲は「パパ」、松島は「オヤジ」と書き、愛情たっぷりのオムライスが完成した。

ふたりのパパが懸命に作ったオムライスに、棚橋も櫻も「食べたい！」と口々に。最後まで温かくて賑やかな取材会となった。

■番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』

10/04（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：松島聡（timelesz） 白洲迅 棚橋乃望 櫻 蓮佛美沙子 猪俣周杜（timelesz）

原作：『パパと親父のウチご飯』豊田悠（新潮社）

脚本：嶋田うれ葉 山西竜矢

監督：佐藤快磨 樹下直美

■関連リンク

『パパと親父のウチご飯』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/papagohan/

■【画像】イベントの様子