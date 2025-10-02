秋山黄色、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌の配信リリースとシングル発売が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山黄色は、1996年3月11日生まれ栃木県出身。楽曲の全てを手掛けるソロアーティスト。

中学生の頃、TVアニメ『けいおん！』に影響されベースを弾き始め、高校1年生の時に初のオリジナル曲を制作しネット上で楽曲を発表し始める。刺激的なサウンドにつんのめった感情をのせた楽曲が話題になり、2019年にSpotify『Early Noise 2019』に選出。翌年1stフルアルバム「From DROPOUT」をリリースしメジャーデビュー。その後、『映画 えんとつ町のプペル』やTVアニメ『約束のネバーランド』Season2、アニメ『僕のヒーローアカデミア』第6期エンディングテーマである「SKETCH」など話題作の書き下ろし提供を次々と発表し話題を集める。昨年11月には初のコラボ相手にDeu(PEOPLE 1)を迎えたコラボ楽曲「Caffeine Remix feat.Deu」を配信、同曲が収録された4枚目のアルバム『Good Night Mare』を発売。さらに漫画『超人X』とのコラボ楽曲「Wannabe」を配信リリースした。2025年3月には、自身の地元である栃木・宇都宮HELLO DOLLYでのワンマンライブ、『5th anniversary 「Re:Touch」』を開催し、4月には新曲「INSOMNIA」、9月には100回嘔吐とコラボした「ネイルイズデッド feat.100回嘔吐」をリリースしたばかり。

そんな秋山黄色の新曲「Quest」(ヨミ：クエスト)が、10月5日に配信リリースされることが決定！そしてシングルも11月12日に発売されることが発表された。

「Quest」は10月4日(土)より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌として秋山黄色が書き下ろした楽曲。“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れる時に見つける事ができる自分らしさ”を歌った今作は、作品内で描かれる主人公のその仲間たちの新たな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山黄色らしいロックソングとなっている。

本日公開された配信ジャケットのアートワークには、“あらゆる困難を履きつぶしたブーツ”をテーマにしたイラストが。期間生産限定盤のアニメジャケットには、本楽曲の為だけに描き下ろされた、勢いよく困難に挑もうとする主人公であるアレクが描かれている。

カップリングにはまたもや新曲の「ブランコ」、そして自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛ける東京のシンガー・トラックメイカーで、エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華した”laptop pop”を制作する水槽が手掛けた「Quest(水槽 Remix)」が収録されている。

「Quest」は10月5日の単曲配信。そしてシングルの全貌は11月12日の発売日まで楽しみにしていてほしい。

そして、秋山黄色が全国9か所を巡る新たなツアー、秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」は今週末から！こちらも要チェック！

＜水槽 コメント＞



オリジナルの「Quest」は、恐ろしく密度が高く、工夫と展開に富み、歌詞には大量のメッセージが込められていて重量感がものすごく、Remixにあたっては方向性からかなり悩んだのですが、水槽らしくロック×エレクトロに仕上げよう！と決めて、元々入っていたギターはほぼ全部使わせてもらいました。オリジナルの疾走感を損なわないように気をつけつつ、コーラスとハモリを水槽の声で入れさせてもらったので、Remixというよりもむしろ、新解釈のイメージで聴いていただければ幸いです！

●配信情報10月5日(日)「Quest」先行配信リンクはこちらhttps://erj.lnk.to/WTCluJ

●リリース情報

秋山黄色

「Quest」

11月12日発売

予約URL

https://erj.lnk.to/K61Sqt

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】



価格：￥2,500（税込）

品番：ESCL-6135~6

※TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』描き下ろしイラストジャケット

＜CD＞

M1:「Quest」

M2:「ブランコ」

M3:「Quest(水槽 Remix)」

M4:「Quest Instrumental」

＜Blu-ray＞

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』ノンクレジットオープニング映像

シングル『Quest』購入特典

秋山黄色 応援店：秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeA

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeB

HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）：秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeC

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング：オリジナルピック

Sony Music Shop：オリジナルスマホサイズブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

●作品情報

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』



10月4日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて順次放送開始！

ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて10月4日(土)深夜0時より独占配信！

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日(土)より毎週土曜よる11時30分〜

BS朝日：10月5日(日)より毎週日曜深夜1時〜

AT-X：10月5日(日)より毎週日曜よる10時〜

配信情報

ABEMA：10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

U-NEXT：10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

アニメ放題：10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【キャスト】

原作：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』（講談社Kラノベブックス刊）

キャラクター原案：夕薙

コミカライズ：門司 雪（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：高橋 賢

助監督：平田政宗（レアトリック）

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン/総作画監督：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン/総作画監督：林 信秀

モンスターデザイン：久我嘉輝 / レコメンデーション

モンスター作監：かわらじまコウ

プロップ武器 / 小物デザイン：氏家嘉宏 / 関根柚月

美術監督：緒続 学

美術背景：草薙

美術ボード：金井眞悟

色彩設計：勝田綾太 / 山本真希

3D監督：秋元 央（T2studio）

撮影監督：浅川茂輝（レアトリック）

音楽：ディオスタ / ハイスピードボーイ

音響監督：阿部信行

音響制作：オンリード

アニメーション制作：月虹

オープニング主題歌：「Quest」秋山黄色

エンディング主題歌：「欠片」aruma

【キャスト】

アレク・ユグレット：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ：田澤茉純

オーネスト・レイン：水中雅章

エルダス・ミヘイラ：緑川光

レグルス・ガルダナ：阿部敦

ほか

＜イントロダクション＞

突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ！」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ルビ：ラスティングピリオド)を！

●ライブ情報

秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」

2025年10月5日(日)金沢EIGHT HALL

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 FOB金沢 076-232-2424(平日11:00〜17:00)

2025年10月11日(土)仙台Rensa

開場/開演17:15/18:00

問い合わせ先 GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info(全日12:00〜18:00)

2025年10月13日(月祝)札幌PENNY LANE 24

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 ウエス011-614-9999 https://wess.jp

2025年10月25日(土)高松MONSTER

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00)

2025年11月2日(日)広島クラブクアトロ

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 YUMEBANCHI(広島)082-249-3571(平日12:00〜17:00)

2025年11月3日(月祝)福岡DRUM LOGOS

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00 ※日・祝日休業)

2025年11月24日(月祝)名古屋ダイアモンドホール

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 サンデーフォークプロモーション052-320-9100(全日12:00〜18:00)

2025年11月30日(日)GORILLA HALL OSAKA

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 ※日・祝日休業)

2025年12月13日(土)恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演 17:00/18:00

問い合わせ先 HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)

チケット情報

一般発売(先着)

イープラス

https://eplus.jp/akiyamakiro25/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/akiyamakiro25/

ローソンチケット

https://l-tike.com/akiyamakiro25/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

券種/チケット料金

スタンディング(整理番号付)：5,800(税込/ドリンク代別)

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可(小学生以上のご入場される方全てにチケット必要)

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット/紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から

注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントや個人名義でのお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。

＜秋山黄色プロフィール＞

1996.3.11生まれ栃木県出身。楽曲の全てを手掛けるソロアーティスト。

中学生の頃、TVアニメ「けいおん！」に影響されベースを弾き始め、高校1年生の時に初のオリジナル曲を制作。その後、YouTubeやSoundCloudなど、ネット上で楽曲を発表をするところから音楽キャリアをスタート。2017年12月より宇都宮と東京を中心にライブ活動を開始。2018年「やさぐれカイドー」「猿上がりシティーポップ」がSpotifyバイラルチャート上位にランクイン。

2019年Spotify『Early Noise 2019』に選出。夏フェス等の出演を経て、2020年1月TVドラマ「10の秘密」の主題歌「モノローグ」収録の1stフルアルバム「From DROPOUT」を3月4日にEPICレコードジャパンよりリリース。

その後、TVドラマ「先生を消す方程式。」(2020年10月クール)主題歌や、『映画 えんとつ町のプペル』TVアニメ「約束のネバーランド」Season2など、話題作の書き下ろし提供を次々と発表。3月3日（水）に2nd Album「FIZZY POP SYNDROME」を発売。

2021年8月から「2021 BOAT RACE TVCMイメージソング」を担当。「ナイトダンサー」を書き下ろした。

2022年2月6日には、ABCテレビ・テレビ朝日放送の1月期ドラマ『封刃師』主題歌となっている新曲「見て呉れ」を配信リリース。さらに3月9日には、3枚目となるオリジナルフルアルバム「ONE MORE SHABON」の発売が決定。「一鬼一遊 PRE TOUR Lv.3」と題して3月には、自身初のホールワンマンを地元栃木県にて開催し、その後4月には全国10カ所11公演を開催。10月には東阪ホールツアー「一鬼一遊TOUR Lv.4」を開催。11月23日には「SKETCH」(アニメ「僕のヒーローアカデミア」第6期エンディングテーマ)をリリースした。

2023年3月には、自身初となるソロツアーを東名阪Zeppにて開催。そして同年7月26日、自身初となるライブ映像作品「一鬼一遊TOUR Lv.4 at Nakano Sunplaza Hall」を発売、同日には、約半年振りとなる新曲「蛍」を配信リリース。さらに新たなツアー「走光性の鳴り方TOUR」を実施し、12月には自身最大規模TOKYO DOME CITY HALL公演をSOLD OUTさせ、「SCRAP BOOOO」を配信リリース、2024年3月には最新曲「ソニックムーブ」を配信リリースした。

さらに初コラボ相手にDeu(PEOPLE 1)を迎えたコラボ楽曲「Caffeine Remix feat.Deu」を配信、同曲が収録された4枚目のアルバム『Good Night Mare』を9月に発売。さらに11月には漫画『超人X』とのコラボ楽曲「Wannabe」を配信リリース。2025年3月には、自身の地元である栃木・宇都宮HELLO DOLLYでのワンマンライブ、『5th anniversary 「Re:Touch」』を開催し、4月には新曲「INSOMNIA」、9月には100回嘔吐とコラボした「ネイルイズデッド feat.100回嘔吐」をリリースしたばかり。

©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

関連リンク

秋山黄色オフィシャルサイト

https://www.akiyamakiro.com/

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』公式サイト

https://hojomaho.com/