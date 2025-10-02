¡Ú²¬»³»ÔÄ¹Áª2025¡Û¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡©ÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡©
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤º£·î5Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤¬·ã¤·¤¤ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²¬»³»ÔÄ¹Áª2025¡Û¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡©ÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡©
³Æ¸õÊä¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡©ÁªµóÀï¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»á¡¢¿·¿Í¤Î¸þÃ«ÀéÄ»»á¡¢¿À粼À¯¿Í»á¡¢±º¾å²íÉ§»á¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î21Æü¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹»á¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î½¡Ãé¿À¼Ò¤Ç½ÐÈ¯¼°¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î²¬»³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
²¬»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷36¿Í¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¸õÊä¡£ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÁªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹²íÉ×¸õÊä¡Ë
¡Ö12Ç¯´ÖÀ¿¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é4Ç¯´Ö²¬»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê±º¾å²íÉ§¸õÊä¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë°¦¾ð¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ëÀ¯ºö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸µ²¬»³»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î±º¾å»á¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡¢¸½¿¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤ÇÌó3ËüÉ¼º¹¤ÇÇË¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢»ÔÌ±ÌÜÀþ¤Ç»ÔÀ¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±º¾å²íÉ§¸õÊä¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤È²¬»³»ÔÀ¯¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¬»³¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¹ð¼¨Æü¡¢³¹Æ¬³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢¼«¤é¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ë¿À粼»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿À粼À¯¿Í¸õÊä¡Ë
¡Ö»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤âÅöÁ³Å½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤ÏÀ¯ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤·¤¬¤é¤ß¥¼¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸µ²¬»³¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬Ä©¤à½é¤á¤Æ¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤«¤é²¬»³»Ô¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ÈÎ©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿À粼À¯¿Í¸õÊä¡Ë
¡Ö·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±¤Î¹¬¤»¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¹¬¤»»ØÉ¸¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¡¢À¯ºö¤¬»ÔÀ¯¤òÆ°¤«¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¡£¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÌµ¤¤À¯¼£¤ò²¬»³»Ô¤Ë¡×
¡Ê¸þÃ«ÀéÄ»¸õÊä¡Ë
¡ÖÌ±°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë»ÔÄ¹Áªµó¤Î·ë²Ì¡£¤´°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¶¦»ºÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¸þÃ«»á¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö²¬»³»Ô¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²È¿ÂÐ¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸þÃ«ÀéÄ»¸õÊä¡Ë
¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¤«»Ò¤É¤â¤Î°åÎÅÈñ18ºÐ¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ²½¤È¤«¤Ï»ä¼«¿È¤¬±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯±¿Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¡¡¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡©
4¿Í¤Î¸õÊä¤¬·ã¤·¤¤ÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëº£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¡£Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸½»ÔÀ¯¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶èÌîÅÄ¤ËÌó280²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¿·¥¢¥êー¥Ê¤Î·úÀß¤ò·×²èÃæ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ë¡¢¿·¿Í3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î²¬»³±ØÁ°¹¾ì¾è¤êÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢º£¡¢²¬»³»Ô¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¸©ÅÔ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿¹»á¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¡ÊÂç¿¹²íÉ×¸õÊä¡Ë
¡Ö¶¿ÅÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Î½¼¼Â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¼¤Ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ²¬»³¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢±º¾å»á¤Ï¡¢½»µï¤ä»ÜÀß¤òÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë½¸ÀÑ¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¤«¤é¤ÎÂçÅ¾´¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±º¾å²íÉ§¸õÊä¡Ë
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Éー¤ó¤Éー¤ó¤ÈÃæ¿´Éô¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òËÍ¤é¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤º£¤Þ¤Ç»Üºö¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î»ÔÌ±¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¿À粼»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï»ÔÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿À粼À¯¿Í¸õÊä¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êºÇ½ª·Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÔÌ±¤Ë¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤ò¤Þ¤ºÆÀ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸þÃ«»á¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ³«È¯¤Ë¤«¤«¤ëÍ½»»¤òÊ¡»ã¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸þÃ«ÀéÄ»¸õÊä¡Ë
¡ÖÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂç·¿³«È¯¤«¤é¤â¤¦¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º£¸å4Ç¯´Ö¤Î²¬»³»ÔÀ¯¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªµó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹²íÉ×¸õÊä¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Î»×¤¤¤ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤óÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¸þÃ«ÀéÄ»¸õÊä¡Ë
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ÔÀ¯¤ÏÂ³¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿À粼À¯¿Í¸õÊä¡Ë
¡Ö»ÔÌ±ËÜ°Ì¤Ç¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÌµ¤¤²¬»³»ÔÀ¯¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²¬»³»Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê±º¾å²íÉ§¸õÊä¡Ë
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´ー¥ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ï10·î5Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£