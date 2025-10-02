Ado新曲「MAGIC」配信リリース決定！アニメ『キャッツ♥アイ』オープニングテーマ曲
ディズニプラス「スター」にて独占配信中のアニメ『キャッツアイ』のオープニングテーマとなっているAdoの新曲「MAGIC」が、10月31日に配信リリースされることが決定した。
■初タッグとなるボカロPのツミキが書き下ろした中毒性の高い楽曲
「MAGIC」は、初タッグとなるボカロPのツミキによる書き下ろし。キャッチーでありながらもトリッキーなリリックやメロディを、Adoの変幻自在のボーカルが自由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の高い楽曲となっている。
併せて、本楽曲のジャケット写真も公開。また、10月3日よりSNSにて音源の一部が公開されることも決定した。
■リリース情報
2025.10.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE「MAGIC」
