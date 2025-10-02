きのう、岐阜県各務原市で特急列車とキャリアカーが衝突する事故がありました。キャリアカーの運転手は、非常停止ボタンを押しましたが間に合わず、列車と衝突したということです。

【写真を見る】「急停止のアナウンスから6～7秒後にバンとすごい音…」 特急｢ひだ｣とキャリアカー衝突の事故 非常停止ボタンを押したが間に合わず… 岐阜・各務原市 JR高山線

きのう午後4時40分頃、岐阜県各務原市内にあるJR高山線の踏切で、特急「ひだ」が立ち往生していたキャリアカーに衝突し、乗客20人が窓ガラスの破片で顔を切るなどの軽いけがをしました。





（乗客）「急停止を知らせるアナウンスがあり、6～7秒たった後にバンとすごい音。窓ガラスが散ったようで車内は煙が立ちこめたようだった」「パニック的に何があったんだろうという。皆さん、ぽかんとしていた」Q.何時間待った？「40分くらいは電車の中にいたと思う」

警察によりますと、キャリアカーを運転していたのは、名古屋市の会社員の女性（26）で線路沿いの市道を走行中に、信号のない交差点を左折して踏切を通過しようとしたところ、下りてきた遮断機がキャリアカーの荷台に引っかかりました。



女性はキャリアカーから降りて、非常停止ボタンを押しましたが間に合わず、列車と衝突したということです。女性にけがはありませんでした。警察が事故の詳しい原因を調べています。