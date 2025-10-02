◇セ・リーグ 阪神―ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

阪神の原口文仁内野手（33）が、今季最終戦となった2日のヤクルト戦に出場した。

7回、2死一塁の場面で、大山の代打として登場し、ファンの前に雄姿を見せた。ヤクルトは帝京高校の後輩で4番手・清水に継投する“粋な”采配。初球をフルスイングし、甲子園球場のファンをどよめかせた。最後は中飛に倒れたが、割れんばかりの拍手と大歓声が沸き起こり、原口は帽子を取って歓声に応えつつ、清水にも“感謝”した。

その後は一塁手としてプレーしたが、9回は同年代の岩貞とバッテリーを組み、捕手としてプレーは21年9月19日以来。打者1人に対してのみの交代となったが、甲子園のファンにはうれしいワンプレーとなった。

帝京（東京）から2009年ドラフト6位で入団。強打の捕手として期待されたが、12年シーズン後には椎間板性の腰痛のため、育成契約に降格。16年に支配下復帰後は右肩の負傷もあり、登録ポジションは捕手から内野手、内野手から捕手への変更を繰り返した。さらに19年1月には大腸がんを公表。不屈の闘志で手術、闘病、リハビリを乗り越えて同年6月に実戦復帰を果たした。以降は主に“代打の神様”として23年のリーグ優勝に貢献。昨年オフには出場機会を求めてフリーエージェント（FA）宣言したが、結果的に阪神残留となった。