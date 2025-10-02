さらば青春の光・東ブクロ、お持ち帰り成功談を暴露！“寝室に見えるバー”での出来事に森香澄も爆笑

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月1日（水）に放送された同番組では、ゲストのさらば青春の光・東ブクロが堀未央奈を落とすための理想のデートプランを発表した。

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は「デート塾」第3弾。堀と付き合いたい東ブクロが、森から恋愛のイロハを学ぶことになった。

【映像】さらば青春の光・東ブクロがプレゼン！堀未央奈を落とすためのデートプラン

東ブクロが考えたプランは、16時に車で堀の自宅へ迎えに行き、お台場でホラー映画を鑑賞。その後、夜景がきれいな焼肉屋でディナーを楽しみ、堀の自宅付近に駐車して個室バーへ向かうというもの。

この流れに、同じくゲストの3時のヒロイン・福田麻貴が「なんでそこ行くねん？」とつっこむと、東ブクロは「それがあとで効いてくるんですよ」とにやける。福田は「魂胆は大体わかってます」と鋭く指摘した。

さらに東ブクロは「匂わせてその先を想起させることが大事」と語り、選んだのは「ほぼ寝室に見えるバー」。そして「基本的に女子もそこまで気がない人と長い時間一緒にいたくないでしょ。判断早くしてほしい」と言い放った。

すると福田が「この辺で脈ナシってなったら別の女性のところに行ったりするんですか？」と問いかけると、東ブクロは「めっちゃムラムラしてるからな」と即答。

このバーは実際に利用したこともあるそうで、「ぱーてぃーちゃん・信子が女性を紹介してくれるって言って3人で飲んだことがある。その後、その子をお持ち帰りした」と暴露。森は爆笑しつつ、「成功例に基づいていたんですね」と納得していた。