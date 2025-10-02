国際的な認証団体が選出する「世界の持続可能な観光地TOP100選」に、香川県から2つの市が選ばれました。

【写真を見る】「日本のウユニ塩湖」のある三豊市と「観光×学習」モデル構築の丸亀市が「世界の持続可能な観光地TOP100」に選出【香川】

国際認証団体の「グリーン・デスティネーション」が地域活性化や環境保全などの視点で優れた100の地域を毎年選出しています。三豊市は、今回初めて選ばれました。



「日本のウユニ塩湖」とも呼ばれる父母ヶ浜で、25年以上に渡り清掃活動を継続。自然を守り、経済循環を生み出す人気の観光地に成長したことなどが評価されました。





テーマパークで食品ロス削減 モデルケース構築が評価された丸亀市

（山下昭史 三豊市長）「さまざまな人の努力や（砂浜を）守ろうという気持ちがあったということを、世界に知ってもらうことはありがたい」

2度目の選出となる丸亀市は、テーマパークでの食品ロス削減の取り組みを訪れた人に知ってもらうなど、学習と観光を組み合わせたモデルケースを構築したことなどが評価されています。

（松永恭二 丸亀市長）

「この評価をいかに活用していくかを検討しながら、観光を切り口とした地域振興に一層取り組んでいきます」



このほか、四国からは高知県黒潮町も選出されています。