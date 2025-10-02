¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù»îÍ·¥ì¥Ý¡§ÎÉ¼Á¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¡õ»õ¤´¤¿¤¨¤Ç¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊJRPG
¡¡¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê10·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®RPG¤À¡£2006Ç¯¤è¤êÂ³¤¯¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¡Ë¡×¤ÎRPG¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Á°ºî¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥ë¥¥ー¥¹ ¥Ï¥Ã¥«ー¥º¥á¥â¥êー¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ã¥«ー¥º¥á¥â¥êー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡ßSF¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò¡¢9·î25Æü～28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡Ù¡ÊTGS2025¡Ë¤Ç»îÍ·¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù¡Ë
¢£¥Æ¥ó¥Ý¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤Ãµº÷¤È¥Ð¥È¥ë
¡¡¡ØTGS2025¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥¦¥ó ËÁ¸±¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥í¥Ã¥È¥â¥ó ¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦2¼ï¤Î¥âー¥É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤º¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥¦¥ó ËÁ¸±¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥ê¥¢¥¹¤ÎÃæ±ûÅÔ»Ô¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¥âー¥É¤Ç¡¢ÃÏ²¼Æ»¤ËÀø¤à¥Ç¥¸¥â¥ó¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÃµº÷¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ê¤ÉËÜºî¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ÎÄ´ºº¡¦²ò·è¤òÀìÌç¤È¤·¤¿ÈëÌ©ÁÈ¿¥¡ÈADAMAS¡É¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö·ë¾ë¥À¥ó¡¿·ë¾ë¥«¥Ê¥ó¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡£Êª¸ì¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¤è¤¦¤À¤¬¡¢TGS¤Ç¤Ï»îÍ·ÍÑ¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¥·ー¥óÆâ¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥¦¥ó¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£³¹¤ÎÃæ¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Þー¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥º¥É¥â¥ó¡×¤¬ÃÃÌê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥â¥ó¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Ë±è¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡ÀïÆ®¤Ï¥¿ー¥óÀ©¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¥«ー¥º¥á¥â¥êー¡Ù¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢ºÇÂç5ÇÜÂ®¤Þ¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¾å¤Ç¹¶·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤»¤º¤È¤âÅ¨¥Ç¥¸¥â¥ó¤òÅÝ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®´ØÏ¢¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿½ê»ý¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ë¾è¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥é¥¤¥É¡×¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤ËÁ°ºî¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¢£»õ¤´¤¿¤¨È´·²¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤¤
¡¡¼¡¤Ë¡Ö¥Ñ¥í¥Ã¥È¥â¥ó ¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¥Ü¥¹Àï¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥âー¥É¤Ç¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¶¯Âç¤Ê¥Ñ¥í¥Ã¥È¥â¥ó¤ËÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÄ©¤àÆâÍÆ¤À¡£¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Î¥²ー¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄãÆñ°×ÅÙ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤êÈæ³ÓÅª¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»¨µûÀï¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥Ü¥¹Àï¤ÏÂ°À¡¦ÁêÀ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç»îÍ·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÀïÎÏ¤Ç¤Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂ°À¹¶·â»þ¤ÎÁêÀ¤Ë¤è¤ëÇÜÎ¨¤¬0%～300%¤ÈÂçÉý¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹â¤¤ÇÜÎ¨¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤¤¡£¤À¤¬ºÇ½é¤ÏÈëÆ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÃÄê¤ÎÂ°À¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦¥Çー¥¿¡¦¥¦¥£¥ë¥¹¤Î½êÂ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤¹¤¯¤ß¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹µ¤¨¤â·Ð¸³ÃÍ¤¬Æþ¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ð¤«¤ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯°éÀ®¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥¹¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¥ãー¥¸µ»¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¥ãー¥¸Ãæ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬½Ð¸½¡£¤½¤³¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡Ö¥Á¥ãー¥¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¥ë¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤êÅ¨¤Î¥Ð¥Õ¸ú²Ì¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥Ï¥Ã¥«ー¥º¥á¥â¥êー¡Ù½ªÈ×¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡È¤È¤Ë¤«¤¯¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´ü²½¤·¤ä¤¹¤¤¥Ü¥¹Àï¤Î»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»îÍ·¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー¡×¥·¥êー¥º¤ÎÉü³è¤À¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ï¥Ã¥«ー¥º¥á¥â¥êー¡Ù¤Ïº£¤Ç¤âÌ¾ºîRPG¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹¤¤´ÖÂ³ÊÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¾¤ÐÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¤È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Â´¶¤È¤·¤ÆÍ¯¤¯¤È¡¢Æ±»þ¤ËËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÁ°ºî¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ªÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»îÍ·»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Á¤é¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áSIGH¡Ë