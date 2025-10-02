POPS日本代表！楽しさハジける5人組ロックバンド、パーカーズの魅力をご紹介！【バリサン#63】

【その他の画像・動画を元記事で見る】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。

今回は、「POPS日本代表」をキャッチコピーに、楽しさハジけるライブを届けてくれる5人組ロックバンド、パーカーズをご紹介。

■パーカーズ「Hug me!!」MUSIC VIDEO

■エンタメ業界人は「パーカーズ」のココに注目

■「パーカーズ」手書きコメント

「パーカーズ」メンバー

ナオキ（Gt.）

フカツ（Dr.）

豊田賢一郎（Gt. / Vo.）

タクオ（Ba.）

ねたろ（Gt. / Cho.）

■「バリサン」担当メモ

パーカーズのライブは「フルーツ」なんです。ポップという土と、ロックという水で育った新鮮でみずみずしい果実のようで、ひと口かぶりついた瞬間から、楽しさがブシャーっと溢れ出る。

そんな楽しさの中には、青春の甘酸っぱさやほろ苦さも感じられるし、時には中華の風味なんかもしちゃったり…（僕は「中華で満腹」のコール＆レスポンスが大好きすぎる！）

少し疲れていたり、潤いが欲しいなと思ったときは、彼らのライブからしか得られない栄養素、「ビタミン“Ｐ”」をぜひ摂ってほしい。

どんなときでも食べごろで、出会えて良かったと思えるバンドです！

担当イチオシ楽曲はこちら

「中華で満腹」https://youtu.be/aF54SGEZsI4

