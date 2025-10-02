POPS日本代表！楽しさハジける5人組ロックバンド、パーカーズの魅力をご紹介！【バリサン#63】
ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。
今回は、「POPS日本代表」をキャッチコピーに、楽しさハジけるライブを届けてくれる5人組ロックバンド、パーカーズをご紹介。
「パーカーズ」メンバー
ナオキ（Gt.）
フカツ（Dr.）
豊田賢一郎（Gt. / Vo.）
タクオ（Ba.）
ねたろ（Gt. / Cho.）
■「バリサン」担当メモ
パーカーズのライブは「フルーツ」なんです。ポップという土と、ロックという水で育った新鮮でみずみずしい果実のようで、ひと口かぶりついた瞬間から、楽しさがブシャーっと溢れ出る。
そんな楽しさの中には、青春の甘酸っぱさやほろ苦さも感じられるし、時には中華の風味なんかもしちゃったり…（僕は「中華で満腹」のコール＆レスポンスが大好きすぎる！）
少し疲れていたり、潤いが欲しいなと思ったときは、彼らのライブからしか得られない栄養素、「ビタミン“Ｐ”」をぜひ摂ってほしい。
どんなときでも食べごろで、出会えて良かったと思えるバンドです！
担当イチオシ楽曲はこちら
