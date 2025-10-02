台風２１号が発生

気象庁によりますと、きょう（２日）午前９時、フィリピンの東において、

熱帯低気圧が台風第２１号に発達したと発表しました。

台風はきょう（２日）午後６時現在、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいて中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予測については【画像①】のようになっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風２１号 今後の進路は？ ② 雨と風のシミレーション（3時間ごと）



③ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 16日間天気予報



④ 台風２１号＝マットゥモ カタカナの意味は？

今後の進路は？

台風の中心は



あす（３日）午前６時にはフィリピンの東、

中心気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あす（３日）午後６時にはルソン島、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



あさって（４日）午後３時には南シナ海、

中心気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



５日午後３時には南シナ海、

中心気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



６日午後３時にはベトナム

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はその後熱帯低気圧に変わる見込みで、



７日午後３時にはベトナム

中心気圧は１００８ヘクトパスカル、



が予想されています。

１０月２日（木）の雨と風のシミレーション

１０月３日（金）の雨と風のシミレーション

１０月４日（土）の雨と風のシミレーション

全国各地の天気への影響は？

今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の天気・降水量・気温の予測は以下の通りになっています。

今後の気象情報に注意してください。

台風２１号＝マットゥモ カタカナの意味は？

台風２１号には「マットゥモ」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風２１号の「マットゥモ」はアメリカが名付けたもの、「大雨」を意味しているということです。



「マットゥモ」（アメリカ）のあとに続く台風には、ハーロン（ベトナム）、ナクリー（カンボジア）、フンシェン（中国）と名前が付く予定となっています。