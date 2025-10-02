米津玄師×宇多田ヒカル 対談動画が公開！「JANE DOE」オファーの経緯やふたりの違いなどをトーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師と宇多田ヒカルの対談動画が、米津玄師オフィシャルYouTube公式チャンネルで公開された。

■日本を代表するふたりの貴重なトークは必見

大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマとなる「JANE DOE」を手掛けているふたり。

MVの撮影直後に行われた本対談では、ふたりの出会いから、「JANE DOE」オファーの経緯やふたりの違いなど、幅広いトークが繰り広げられ、MVの雰囲気とは打って変わった和やかなムードの対談となった。日本を代表するふたりの貴重なトークをぜひ楽しもう。

米津玄師が作詞作曲を手掛け、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエットソング「JANE DOE」は、9月22日に配信リリースされ、デイリーチャート37冠を記録。

オリコン（10月6日付）では、週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位、合算シングルランキング1位を獲得。Billboard JAPAN（10月1日公開）では、ダウンロードソングチャート「Download Songs」、急上昇チャート「Hot Shot Songs」でともに1位に輝き、各種チャートで米津玄師「IRIS OUT」とともに1位、2位を独占した。

また、9月23日に公開されたふたりが出演するMVは、YouTubeで急上昇1位を9日連続で記録し、現在も更新中だ。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

