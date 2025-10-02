Image: Adriano Contreras / Gizmodo IS

iPhone Airという薄型iPhoneが登場し、すでに3週間。入手した、もしくはAppleストアで実物を見たという人は、やはりその薄さに感動したと思います。

が、感動した後に聞こえてくるのは「傷つきやすいよね」とか「バッテリー持ちがやっぱりなぁ」という声。ここで頭をよぎるのは「Apple（アップル）プロダクトは初代を避けて第2世代まで待つべき」という、Appleファンならよく知るAppleあるあるです。

…そのあるある、iPhone Airには当てはまらない気がします。

iPhone Air 2を待つなら、もう今iPhone Airを買って最先端を楽しむか、いっそiPhone 17 Proでスペックにコミットしたほうがいいかと。

デュアルカメラには…ならない？

iPhone Air最大の特徴はなにか。それは薄いことです。

端末が薄いゆえ、背面上部にあるカメラ周りの出っ張りが目立ちます。この出っ張り、48MPのFusionカメラを内包しているだけではありません。iPhone Airの本体と言える部分はすべてここに集約されているのです。唯一ここに入っていないのはバッテリーくらいなもんです。



AppleでiPhoneのインダストリアルデザイナーを務めるAbidur Chowdhury氏も

この薄さを実現するためには、'Plateau'（iPhone Airの出っ張り部分のこと）をデザインしなおす必要がありました。

と語っています。ハードウェア部門の上級副社長John Ternus氏も

リアカメラ、フロントカメラ、スピーカーに、Appleのチップまで詰め込むスペースを確保し、少しでも空間を活用できるよう、内部は精密に加工されています。

と語っています。

これ、どういうことかわかります？

ないんですよ。1mmも余裕ないんです。このスペースに超広角カメラを入れ込む余地はまったくないんです。今詰め込まれているものでぎりぎり。ぎちぎち。

リアカメラのでっぱりにはA19 Proチップ、N1ワイヤレス接続チップ、C1Xモデム、スピーカー、18MPセンターステージカメラなど全てが詰まっており、iPhone Airの薄い残りのボディ部分はほぼバッテリー。Appleが何かしらのブレイクスルーを生み出し、すべてのパーツを小型化しないことには、カメラをもう1つ入れるなんて物理的に不可能なのです。

Samsung（サムスン）のGalaxy S25 Edgeはカメラ2個だけど？と思いますが、あちらはiPhone Airとはデザインが異なり、リアカメラ周りにはカメラのみ。その分、iPhone Airほどの薄さには至っていません（ほんのちょっとだけどね）。

左：Galaxy S25 Edge。右：iPhone Air。

iPhone Air 2がいつ出るのかはわかりませんが、技術的ブレイクスルーが起きない限り、ハード面での大きなアプデは望めないと思ってもいいかと。

iPhone Airは、それほどギリギリを攻めた端末なのです。