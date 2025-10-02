ダウンタウン松本人志、約11ヶ月ぶりのXに動き→“2日連続”リポスト 11・1『DOWNTOWN＋』始動
吉本興業は2日、公式サイトを更新し、11月1日に開始する新配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』の名称を『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）とし、その概要を発表。この内容を、松本人志がきのう1日に続いて2日連続で“リポスト”した。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
きのう1日には松本自身の公式アカウントで、昨年11月8日の投稿以来約11ヶ月ぶりに動きが見られ、「FANY公式アカウント」が同日午後2時に投稿した動画をリポスト。投稿された”謎の予告”動画は、砂嵐が映るテレビがだんだんと近づき最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されていた。
この動きに続いて、2日午後5時に『DOWNTOWN＋』の概要が発表されると、松本はXで『DOWNTOWN＋』公式アカウントの発表をリポスト。『DOWNTOWN＋』のポストには、コメントとして「楽しみすぎる」「嬉しいぃ」「やっとだ…」「ありがとうございますとても楽しみに待ってました」「やっとー！会えるーおかえりなさい！即年契約しますね！」「まずは松ちゃんのコンテンツですね もう2年近く見れてないので早く姿だけでも見たい」「復活待ってたよダウンタウン」などの喜びの声が続々と寄せられている。
