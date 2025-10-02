主演：宇垣美里×共演：山中柔太朗木ドラ24「できても、できなくても」宇垣＆山中の儚げな表情が印象的なメインビジュアルが完成＆エンディングテーマにchilldspotが決定＆ティザー映像公開！

テレ東では10月9日(木)から、木ドラ24「できても、できなくても」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送します。

業界最大級の電子コミック配信サイト【コミックシーモア】とのドラマ制作プロジェクト第２弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカによる電子漫画「できても、できなくても」(シーモアコミックス)を実写ドラマ化！

自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男性・月留真央(26)と出会う。

絶妙な距離感と情緒あふれる空気感を表現した

メインビジュアルが完成！

宇垣美里演じる翠と、山中柔太朗演じる真央が、それぞれ異なる方向を見つめながら芝生に寝転ぶメインビジュアルとなっており、柔らかい光が差し込むトーンと絶妙な距離感が本作の情緒あふれる空気感を表現しました。

ビジュアルを手掛けたのは、映画「ナミビアの砂漠」や「花束みたいな恋をした」など、数々の話題作のグラフィックデザインを手がけてきたアートディレクター・石井勇一。また、写真家として数々の企業広告や映画・ドラマのビジュアル撮影を担当し、近年ではMVや映画など映像監督としても注目を集めている増田彩来が撮影を担当しています。登場人物の心情に深く寄り添うデザインで知られる石井氏・増田氏へのプロデューサーからの強いオファーによって実現したビジュアルは、作品の世界観をより深く構築しています。

【石井勇一 コメント】

アートディレクション担当しております。

二人の関係性から描かれるそれぞれの想いを何気ない芝生に寝転んだ日常の瞬間の表情を通したビジュアルとタイトルロゴに込めています。

【増田彩来 コメント】

本作の宣伝ビジュアル撮影を担当いたしました。

表情や視線、息遣いの一瞬を大切にしながら、この作品が纏う空気を写真に込めています。写真からも作品の世界観を味わっていただければ幸いです。

エンディングテーマに、同世代を中心に絶大な人気を誇る

3人組バンド・chilldspotの「踊っていたいわ」に決定！

国内のみならず、海外の大型フェスに出演するなど国内外の音楽リスナーから絶大な支持を誇る3人組バンド・chilldspot(チルズポット)の「踊っていたいわ」がエンディングテーマに決定いたしました！どこか懐かしいメロディーと耳に残る歌声が本作を彩ります。

【比喩根(chilldspot) コメント】

この曲は初めてBa.小粼が作詞作曲編曲を手掛けた楽曲です。ED曲に選んでいただいたと聞いた時は驚きましたが、バンドでは気づけなかったこの楽曲の新しい解釈や魅力がドラマを通じて引き出してもらえるのではないかとドキドキしています。ダンサブルなサウンドがこの作品の中でスパイスになったら嬉しいですし、作品を通して歌詞がより広く皆さんの心に染みわたってくれたら嬉しいです。

【プロフィール】

東京出身の比喩根(Vo/Gt)、玲山(Gt)、小粼(Ba)からなる3人組バンド。

2019年に活動を開始後、SUMMER SONICやJAPAN JAMをはじめとする国内大型フェスに多数出演し、2021年9月には1st Album『ingredients』をリリース。2023年には2nd Full Album『ポートレイト』をリリース。2024年には 「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2024」「Neon Oasis Fest」といった中国・台湾でのフェスへの出演を果たし、11月には中国の大手レーベルModem Skyと契約。海外公演を含む全14箇所を巡るライヴハウスツアー『chilldspot 4th one man live tour“crowdsurf”』を開催し、Zepp Shinjukuでのツアーファイナルは完売。2025年1月に行われた中国・北京での初ワンマンライブはチケット販売開始10分でSOLD OUT。9月には3rd Full Album『handmade』 のリリース、そして、アルバムを引っ提げたワンマンライブツアー『chilldspot 5th one man live tour“mid way”』を開催する。型にはまらず、媚びることのない彼らのスタイルは、同世代を中心に国内外の音楽リスナーから注目を集めている。

＼出演者勢ぞろいの60秒ティザー映像を公開／

翠と真央の再会シーンを含む衝撃展開続出の見どころがたっぷりと詰まった映像となっております。

▼映像はこちらからご覧いただけます。 ⇒ https://youtu.be/KIHM9vPMfHs

≪第1話(10月9日放送回) あらすじ≫

建設会社で働く桃生翠(宇垣美里)は、付き合って7年になる日向井聡(渋谷謙人)との婚約を聡の親に認めてもらうためブライダルチェックを受ける。しかし、不妊症が発覚したことで聡に振られ、職場も退職することに…。同僚や後輩からの心ない言葉に深く傷つき、心身ともにボロボロの翠。送別会の帰り道、男にナンパされているところを月留真央(山中柔太朗)に助けられる。自暴自棄になった翠は真央にある提案をする…！

≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ24「できても、できなくても」

【放送日時】2025年10月9日スタート 毎週木曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

TVQ九州放送：毎週木曜深夜25時30分～26時00分

【BSテレ東】2025年10月12日スタート 毎週日曜深夜24時～24時30分

【配信】各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srgqjebntt

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】『できても、できなくても』 ／ 朝日奈ミカ(シーモアコミックス)

コミックシーモア 作品ページ：https://www.cmoa.jp/title/225860/

<キャンペーン期間>

2025年9月12日(金)09:00～2025年12月18日(木)23:59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡

<キャンペーン内容>

『できても､できなくても』

マイクロ版:1～8巻無料＋9～11巻まで50%OFF

描き下ろしおまけ付き特装版:1巻無料＋2巻立読み増量

<キャンペーンページ>

https://www.cmoa.jp/special/feature/250912_dekideki/

【主演】宇垣美里

【共演】山中柔太朗、樋口日奈、大原梓、鶴嶋乃愛、上原佑太、渋谷謙人 / 古屋呂敏、水崎綾女

【監督】高橋名月、富田未来

【脚本】加藤綾子、松下沙彩、中西秋

【音楽】鈴木ヤスヨシ

【エンディングテーマ】chilldspot「踊っていたいわ」(RECA Records)

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京)、古林都子(The icon)

【特別協力】コミックシーモア

【製作著作】「できても、できなくても」製作委員会

【制作】テレビ東京 ／ The icon

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/dekideki/

【公式SNS】X ・ Instagram ／ @tx_dekideki

▼公式ハッシュタグ：＃ドラマできでき