2025年9月30日、韓国・朝鮮ビズは「30〜50代の韓国人男性の半数が肥満だという調査結果が出た」と伝えた。

疾病管理庁が全国192地域で1万人を対象に実施した「健康栄養調査」の結果をこのほど発表した。19歳以上の成人で、BMIが25以上の「肥満」に分類される男性は48．8％で、前年より3．2ポイント増加した。40代の肥満が61．7％で最も多く、30代が49．1％、50代が48．1％だった。

「肥満」に分類された女性は26．2％で、前年より1．6ポイント減少した。30代が24．6％、40代が25．7％、50代が27．9％となっている。

韓国人のエネルギー摂取量は1日平均1865キロカロリーだった。男女共に果物の摂取が減り、肉類の摂取が増えている。とりわけ30〜50代の男性が肉類摂取量が多く、30代男性はエネルギー摂取量に脂肪が占める割合が30．2％を占め、韓国人の適正比率上限（30％）を超えたという。

高血圧、糖尿病、高コレステロール血症の有病率は男女とも前年より高くなった。高血圧は男性26．3％、女性17．7％、糖尿病は男性13．3％、女性7．8％、高コレステロール血症は男女ともに23．4％だった。また、65歳以上の女性の10人に3人は骨粗しょう症だという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国の男は身長も高くないのに横幅が太くなっていってるな」「女性が結婚しようと思わない理由の一つと言えそう」「「確かに街を歩いてると腹の出た男が多い」「妊婦みたいな男、よく見るね」「男は脂肪が付きにくいから太るのはむずかしいはずだけど、どれだけ自制心がないのか」「どれだけ不摂生したら肥満率50％になるんだよ」「痩せろ」など、厳しいコメントが殺到している。（翻訳・編集/麻江）