2025年10月9（木）から13日（月）まで、『札幌三越』屋上の特設会場にて、『サウナの街サっぽろ in 札幌三越』が開催されます。

『サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～』は、札幌の夜景が一望できる『さっぽろ創世スクエア』や『さっぽろテレビ塔』、雄大な大自然を感じることができる『さっぽろ羊ヶ丘展望台』など、世界に誇る札幌の観光資源と屋外サウナをミックスしたイベント。

来場者は累計9,100人を超え、日本最大級のサウナイベントとして継続的に注目を集めています。

第9回目となる今回は『札幌三越』の屋上で開催！

普段はサウナ施設がない『札幌三越』の屋上ですが、特設会場としてテントサウナなどを設置。

さらに、サウナイベントだけではなく、だれでも楽しめるグルメイベントも屋上で同時開催されます！

熱い風を送ってくれる熱波師も会場に駆けつけてくれますよ！

※各熱波師の詳細な時間は公式WEBサイトをご確認ください。

8階の催事場では『札幌三越の湯～温浴とスパイスで巡る～ by伊勢丹サウナ部』も同時開催されるので、市内中心部から様々なコンテンツで北海道のサウナが盛り上がりそうです！

詳細情報

サウナの街サっぽろ in 札幌三越

開催期間：2025年10月9（木）～13日（月）

開催時間：11:00～19:00 2時間入替制

※一部、女性限定の予約枠があります。

開催場所：北海道札幌市中央区南1条西3丁目-8 札幌三越 屋上 特設会場

※料金等は公式WEBサイトをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

累計9,100名以上が来場した日本最大級のサウナイベントが今年は『札幌三越』の屋上で開催されます！

今年は、札幌市内および近郊を周遊するスタンプラリーも初開催！ 14施設のうち、10施設を回ると、お得な特典がついてくる『認定サウナーライセンスカード』がもらえますよ◎

ぜひ札幌市内のど真ん中で、最高のととのい体験を！

文／北海道Likers

